Предотвращение завоза коронавируса: в Слуцке определили заправку для транзитных дальнобойщиков

Источник материала: Слуцк Город





В Беларуси определены пункты отдыха, питания и заправки для перевозчиков, проезжающих транзитом по нашей территории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава со ссылкой на пресс-центр Министерства транспорта и коммуникации.

— В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств нерезидентов Республики Беларусь, которые необходимо использовать при транзитном проезде по территории Республики Беларусь международными автомобильными перевозчиками, — говорится в сообщении ведомства.

На этих заправках будет введен санитарно-эпидемиологический контроль.



Решение вступило в силу с 00:00 19 марта, контроль за исполнением поручено обеспечить Транспортной инспекции Минтранса.

Примечательно, что в Слуцком районе, как и во всём южном регионе Минской области, есть только одно место для отдыха перевозчиков - это АЗС «Лукойл» по ул. Ленина 294А (автодорога Р-43, район Слуцкого льнозавода).

На «горячей линии» Минтранса сайту SlutskGorod пояснили, что заправиться при необходимости дальнобойщики смогут и на других заправках, однако «ночлежка» на иных АЗС будет ограничена.





Полный список предлагаемых пунктов отдыха нерезидентов Беларуси опубликован на сайте Минтранса.

Брестская область

а/д М-1 АЗС БЕЛТРАНСОИЛ – 8 км а/д М-1АЗС №5 Белоруснефть – 11 км а/д М-1Отель "БОННА" – 58 км а/д М-1Кафе "Валентина и дочери" -137 км а/д М-1 АЗС Белоруснефть, г. Барановичи – 227 км а/д М-10 АЗС №62 Белоруснефть – 412 км а/д Р-6 АЗС №78 Белоруснефть – 1 км а/д Р-144 АЗС №64 Белоруснефть – 41 км а/д М-12 МАЗС №19 Белоруснефть

Витебская область

а/д М-1 км 569 АЗС Белоруснефть, кафе "Встреча" а/д М-1 АЗС вблизи границы с РФ а/д Р-45 АЗС вблизи г. Глубокое а/д Р-3 вблизи пропуска "Урбаны" а/д М-3 АЗС Белоруснефть - 88 км а/д Р-20 АЗС №1 "БелНефтеГрупп" а/д Р-20 АЗС Белоруснефть – 112 км а/д М-8 АЗС №13 Белоруснефть а/д М-8 АЗС Белнефтехим – 88 км а/д М-8 АЗС Белоруснефть, кафе "Встреча"

Гомельская область

а/д М-10 АЗС №6 Белоруснефть – 242 км а/д М-10 АЗС №3 Белоруснефть – 96 км а/д М-10 АЗС вблизи границы с РФ а/д М-5 АЗС №85, 59 Белоруснефть – 283 км, 285 км а/д М-8 АЗС №78 Белоруснефть, а/г Довск – 328 км а/д М-8 АЗС вблизи пункта пропуска "Новая Гута" АЗС вблизи пункта пропуска "Веселовка" АЗС вблизи пункта пропуска "Комарин" АЗС вблизи пункта пропуска "Александровка" АЗС вблизи пункта пропуска "Новая Рудня"

Гродненская область

а/д Р-99/П1 вблизи пункта пропуска "Берестовица" – 5,3 км а/д М-6 АЗС вблизи пункта пропуска "Брузги" – 290,6 км а/д М-6 АЗС Белоруснефть, АЗС №4 Газрпомнефть – 160 км а/д М-7 АЗС Белоруснефть вблизи пункта пропуска "Каменный Лог" а/д Р-45 АЗС Белоруснефть вблизи пункта пропуска "Котловка" АЗС вблизи пункта пропуска "Привалка" АЗС вблизи пункта пропуска "Бенякони"

Минская область

а/д М-1 АЗС Белоруснефть, АЗС Роснефть – 366 км а/д М-1 АЗС Белоруснефть – 449 км а/д М-6 АЗС №38 Белоруснефть – 57 км а/д Р-43 АЗС Лукойл, г. Слуцк

Могилевская область

а/д М-5 АЗС №29 Белоруснефть – 131 км а/д М-8 АЗС №15 Белоруснефть – 278 км а/д Р-43 АЗС №44 г. Чериков – 68км



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