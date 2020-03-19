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Предотвращение завоза коронавируса: в Слуцке определили заправку для транзитных дальнобойщиков

19.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Предотвращение завоза коронавируса: в Слуцке определили заправку для транзитных дальнобойщиков

В Беларуси определены пункты отдыха, питания и заправки для перевозчиков, проезжающих транзитом по нашей территории. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минздрава со ссылкой на пресс-центр Министерства транспорта и коммуникации.

— В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств нерезидентов Республики Беларусь, которые необходимо использовать при транзитном проезде по территории Республики Беларусь международными автомобильными перевозчиками, — говорится в сообщении ведомства.

На этих заправках будет введен санитарно-эпидемиологический контроль.

Решение вступило в силу с 00:00 19 марта, контроль за исполнением поручено обеспечить Транспортной инспекции Минтранса.

Примечательно, что в Слуцком районе, как и во всём южном регионе Минской области, есть только одно место для отдыха перевозчиков - это АЗС «Лукойл» по ул. Ленина 294А (автодорога Р-43, район Слуцкого льнозавода).

На «горячей линии» Минтранса сайту SlutskGorod пояснили, что заправиться при необходимости дальнобойщики смогут и на других заправках, однако «ночлежка» на иных АЗС будет ограничена.

Предотвращение завоза коронавируса: в Слуцке определили заправку для транзитных дальнобойщиков

Полный список предлагаемых пунктов отдыха нерезидентов Беларуси опубликован на сайте Минтранса.

Брестская область

  1. а/д М-1 АЗС БЕЛТРАНСОИЛ – 8 км
  2. а/д М-1АЗС №5 Белоруснефть – 11 км
  3. а/д М-1Отель "БОННА" – 58 км
  4. а/д М-1Кафе "Валентина и дочери"  -137 км
  5. а/д М-1 АЗС Белоруснефть, г. Барановичи – 227 км
  6. а/д М-10 АЗС №62 Белоруснефть – 412 км
  7. а/д Р-6 АЗС №78 Белоруснефть – 1 км
  8. а/д Р-144 АЗС №64 Белоруснефть – 41 км
  9. а/д М-12 МАЗС №19 Белоруснефть

Витебская область

  1. а/д М-1 км 569 АЗС Белоруснефть, кафе "Встреча"
  2. а/д М-1 АЗС вблизи границы с РФ
  3. а/д Р-45 АЗС вблизи г. Глубокое
  4. а/д Р-3 вблизи пропуска "Урбаны"
  5. а/д М-3 АЗС Белоруснефть - 88 км
  6. а/д Р-20 АЗС №1 "БелНефтеГрупп"
  7. а/д Р-20 АЗС Белоруснефть – 112 км
  8. а/д М-8 АЗС №13 Белоруснефть
  9. а/д М-8 АЗС Белнефтехим – 88 км
  10. а/д М-8 АЗС Белоруснефть, кафе "Встреча"

Гомельская область

  1. а/д М-10 АЗС №6 Белоруснефть – 242 км
  2. а/д М-10 АЗС №3 Белоруснефть – 96 км
  3. а/д М-10 АЗС вблизи границы с РФ
  4. а/д М-5 АЗС №85, 59 Белоруснефть – 283 км, 285 км
  5. а/д М-8 АЗС №78 Белоруснефть, а/г Довск – 328 км
  6. а/д М-8 АЗС вблизи пункта пропуска "Новая Гута"
  7. АЗС вблизи пункта пропуска "Веселовка"
  8. АЗС вблизи пункта пропуска "Комарин"
  9. АЗС вблизи пункта пропуска "Александровка"
  10. АЗС вблизи пункта пропуска "Новая Рудня"

Гродненская область

  1. а/д Р-99/П1 вблизи пункта пропуска "Берестовица" – 5,3 км
  2. а/д М-6 АЗС вблизи пункта пропуска "Брузги" – 290,6 км
  3. а/д М-6 АЗС Белоруснефть, АЗС №4 Газрпомнефть – 160 км
  4. а/д М-7 АЗС Белоруснефть вблизи пункта пропуска "Каменный Лог"
  5. а/д Р-45 АЗС Белоруснефть вблизи пункта пропуска "Котловка"
  6. АЗС вблизи пункта пропуска "Привалка"
  7. АЗС вблизи пункта пропуска "Бенякони"

Минская область

  1. а/д М-1 АЗС Белоруснефть, АЗС Роснефть – 366 км
  2. а/д М-1 АЗС Белоруснефть – 449 км
  3. а/д М-6 АЗС №38 Белоруснефть – 57 км
  4. а/д Р-43 АЗС Лукойл, г. Слуцк

Могилевская область

  1. а/д М-5 АЗС №29 Белоруснефть – 131 км
  2. а/д М-8 АЗС №15 Белоруснефть – 278 км
  3. а/д Р-43 АЗС №44 г. Чериков – 68км


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В Беларуси определены пункты отдыха, питания и заправки для перевозчиков, проезжающих транзитом по нашей территории. Об этом сообщает пресс-центр Министерства...
 
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