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Предотвращение завоза коронавируса: в Слуцке определили заправку для транзитных дальнобойщиков
19.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В Беларуси определены пункты отдыха, питания и заправки для перевозчиков, проезжающих транзитом по нашей территории. Об этом
— В соответствии с решением Межведомственной рабочей группы по предотвращению завоза и распространения случаев инфекции, вызванной коронавирусом, Министерство транспорта и коммуникаций определило пункты отдыха и питания водителей, заправки транспортных средств нерезидентов Республики Беларусь, которые необходимо использовать при транзитном проезде по территории Республики Беларусь международными автомобильными перевозчиками, — говорится в сообщении ведомства.
Решение вступило в силу с 00:00 19 марта, контроль за исполнением поручено обеспечить Транспортной инспекции Минтранса.
Примечательно, что в Слуцком районе, как и во всём южном регионе Минской области, есть только одно место для отдыха перевозчиков - это АЗС «Лукойл» по ул. Ленина 294А (автодорога Р-43, район Слуцкого льнозавода).
На «горячей линии» Минтранса сайту SlutskGorod пояснили, что заправиться при необходимости дальнобойщики смогут и на других заправках, однако «ночлежка» на иных АЗС будет ограничена.
Полный список предлагаемых пунктов отдыха нерезидентов Беларуси
Брестская область
Витебская область
Гомельская область
Гродненская область
Минская область
Могилевская область
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В Беларуси определены пункты отдыха, питания и заправки для перевозчиков, проезжающих транзитом по нашей территории. Об этом сообщает пресс-центр Министерства...
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