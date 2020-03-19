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В Беларуси шесть человек выздоровели после заражения коронавирусом

19.03.2020 06:28 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси шесть человек выздоровели после заражения коронавирусом, они уже дома. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

В Беларуси шесть человек выздоровели после заражения коронавирусом

Еще несколько человек готовятся к выписке. Клинические признаки коронавирусной инфекции COVID-19 наблюдаются у девяти пациентов. Из них у восьмерых заболевание проходит в легкой форме, один пациент в состоянии средней степени тяжести, но динамика положительная. В ближайшие дни, по прогнозам медиков, его переведут из реанимации. Также на контроле сейчас 37 человек с положительными лабораторными тестами, но без клинических проявлений болезни.

Из всех случаев, когда был выявлен РНК коронавируса, 17 из них - завозные, остальные - пациенты первого уровня передачи вируса.

Продолжается медицинское наблюдение за 1960 гражданами, прибывшими из эпидемиологически неблагополучных стран. В отношении почти 2,7 тыс. двухнедельное медицинское наблюдение завершено. Из всех случаев, когда был выявлен РНК коронавируса, 17 - завозные, остальные - пациенты первого уровня передачи вируса. Четыре последних случая - завозные: из Испании, Франции, Германии и России (выявлены на санитарно-карантинных пунктах).

Минздрав призывает всех, кто возвращается в Беларусь из эпидемиологически неблагополучных стран, честно заполнять анкеты. "При пересечении нашей границы или в нашем аэропорту они получают анкету. Должны ее заполнить и обратиться в СКП (санитарно-карантинный пункт. - Прим. БЕЛТА). Над анализом анкеты там работают медицинские работники и сотрудники санитарно-эпидемиологической службы, определяется, у кого необходимо проводить забор биоматериала на вирус", - пояснила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Если человек забыл обратиться в санитарно-карантинный пункт, можно прийти в свою территориальную поликлинику, рассказать, что был в неблагополучных странах (на данный момент это Китай, Республика Корея, Иран и Италия, но список может измениться), и у него возьмут все необходимые анализы или направят туда, где это можно сделать.

 
 
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  В Беларуси шесть человек выздоровели после заражения коронавирусом, они уже дома. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА. Еще...
 
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