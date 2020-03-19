Школьники из Лунинца не поедут в Туапсе из-за закрытой границы. Путевки отозваны

Источник материала: Tut.by

Групповой заезд лунинецких школьников в санаторий «Белая Русь» в Туапсе, который планировался на 1 апреля, отменен, сообщает «Медиа-Полесье» .



Санаторий «Плисса». Фото предоставлено администрацией санатория

— Путевки в санатории, находящиеся за пределами Беларуси, отозваны, — рассказала ведущий специалист Брестского областного управления республиканского центра по оздоровлению Елена Андруш. — 1 апреля планировался заезд в санаторий «Белая Русь» в Туапсе 43 детей и 3 сопровождающих из лунинецких школ. Также отозваны путевки в Туапсе и Друскининкай, предоставляемые льготным категориям граждан.

Сейчас в санатории «Беларусь» в Друскининкае находится лунинецкая семья из четырех человек. В санатории «Белая Русь» в Туапсе — два человека. Решается вопрос о возвращении отдыхающих в Лунинец.

Напомним, 18 марта Россия частично закрыла границу с Беларусью из-за коронавируса. До 1 мая пересечь ее с белорусской стороны могут только россияне и грузоперевозчики — так указано в постановлении правительства РФ от 16 марта .