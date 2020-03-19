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В мире объявили глобальный кризис - Bloomberg
19.03.2020 07:49 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley объявили о начале глобального кризиса, пишет Bloomberg.
По мнению аналитиков, теперь речь идет о глубине и возможной продолжительности рецессии.
Экономист Morgan Stanley Четан Ахья отметил, что рассматривает рецессию как базовый сценарий для мировой экономики в 2020 году. Ее рост по итогам года не превысит 0,9 процента. По версии Яна Хациуса из Goldman Sachs, рост глобального ВВП составит 1,25 процента.
Рейтинговое агентство S&P предсказывает рост в пределах 1-1,5 процента. Все опрошенные агентством эксперты сходятся в том, что спад будет менее серьезным по сравнению с ситуацией 2008 года, когда мировой кризис привел к падению глобального ВВП на 0,8 процента. Однако эффект будет более ощутимым, нежели в 2001 году, когда "лопнул" "пузырь доткомов", и во время кризиса начала 1990-х.
Также издание отмечает, что большое количество негативных прогнозов от аналитиков должно побудить финансовые власти в разных странах оказывать больше мер поддержки производителям и малому бизнесу.
Напомним, что ранее в МВФ назвали три стимула для борьбы с кризисом из-за коронавируса. Фонд подчеркнул необходимость скоординированных и синхронизированных глобальных финансовых стимулов: фискальных, денежно-кредитных и регуляторных.
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Инвестиционные банки Goldman Sachs и Morgan Stanley объявили о начале глобального кризиса, пишет Bloomberg.
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