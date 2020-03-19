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Цукерберг заплатит по тысяче долларов каждому сотруднику на удаленке

19.03.2020 08:00 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Всем, кто из-за коронавируса вынужден работать удаленно, Марк Цукерберг дополнительно перечислит по одной тысяче долларов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на официальное заявление Марка Цукерберга.

Учитывая, что компания рекомендовала работать удаленно всем своим сотрудникам, дополнительную тысячу должны получить как минимум 45 тысяч человек, официально устроенных в компании.

Дополнительные выплаты анонсировал сам Марк Цукерберг, обращаясь к своим работникам в корпоративном письме.
 
 
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Всем, кто из-за коронавируса вынужден работать удаленно, Марк Цукерберг дополнительно перечислит по одной тысяче долларов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на...
 
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