Владимир Базанов: «У нас обстановка эпидемиологическая нормальная, поэтому мы начинаем чемпионат»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о начале чемпионата Беларуси.

«Мы поддержали то, что Евро-2020 будет перенесен на 2021 год: с 11 июня по 11 июля 2021 года.

У нас немножко обстановка другая, чем в других странах – взять Италию, Францию. У нас обстановка эпидемиологическая нормальная. За вчера и сегодня ни одного случая не выявлено. Люди, которые были под подозрением, уже вылечиваются. Поэтому мы решили, что с завтрашнего дня начинаем наш 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу, высшая лига», – сказал Базанов в эфире СТВ.

Отметим, что комментарий был дан 18 марта. В Беларуси зафиксирован 51 случай коронавируса.

Брестское «Динамо» дома разгромит «Смолевичи». Здесь дают больше 2.4!