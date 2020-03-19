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Владимир Базанов: «У нас обстановка эпидемиологическая нормальная, поэтому мы начинаем чемпионат»

19.03.2020 08:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о начале чемпионата Беларуси.

«Мы поддержали то, что Евро-2020 будет перенесен на 2021 год: с 11 июня по 11 июля 2021 года.

У нас немножко обстановка другая, чем в других странах – взять Италию, Францию. У нас обстановка эпидемиологическая нормальная. За вчера и сегодня ни одного случая не выявлено. Люди, которые были под подозрением, уже вылечиваются. Поэтому мы решили, что с завтрашнего дня начинаем наш 30-й чемпионат Республики Беларусь по футболу, высшая лига», – сказал Базанов в эфире СТВ.

Отметим, что комментарий был дан 18 марта. В Беларуси зафиксирован 51 случай коронавируса.

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Председатель АБФФ Владимир Базанов рассказал о начале чемпионата Беларуси.
 
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