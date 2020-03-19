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Еврокомиссия планирует помочь Беларуси со вступлением в ВТО и модернизацией экономики
19.03.2020 08:46 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Еврокомиссия планирует оказать помощь в модернизации экономики и вступлении во Всемирную торговую организацию Беларуси и еще пяти постсоветским странам. Эти цели были озвучены 18 марта на заседании Еврокомиссии, посвященном приоритетам программы «Восточного партнерства» на период после 2020 года.
Как сообщает
Программа Евросоюза «Восточное партнерство» распространяется на Азербайджан, Армению, Беларусь, Грузию, Молдову и Украину.
«Мы поможем вам построить более сильную экономику и обеспечить рост, создать рабочие места, привлекая прямые иностранные инвестиции и усиливая связи в транспорте, энергетике и в вопросах экологии», — заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархеи. Он также пообещал помощь ЕС в преодолении последствий кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Для вступления в силу предложения Еврокомиссии еще должны утвердить государства ЕС.
Модернизация экономики в рамках Восточного партнерства
В первую очередь Еврокомиссия хочет помочь модернизации экономик шести постсоветских стран. В частности, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса. За десять лет существования Восточного партнерства ЕС предоставил финансирование 125 тысячам таких предприятий, что помогло создать или сохранить более 250 тысяч рабочих мест. Еврокомиссия обещает и далее предоставлять гарантии для кредитов, прежде всего в местной валюте, а также инвестиционные стимулы.
Кроме того, в Брюсселе обещают поддержку вступления во Всемирную торговую организацию стран, не являющихся ее членами. Среди участников Восточного партнерства таких две — Беларусь и Азербайджан.
Отдельную инициативу в Еврокомиссии хотят предложить для молодежи. Цель — помогать молодым людям находить работу, а также открывать свое дело.
Цифровизация и «зеленая» трансформация
Большое внимание в Брюсселе уделили и цифровизации. Речь идет о помощи в развитии высокоскоростного интернета, а также о соглашениях о сокращении или отмене платы за роуминг как между странами Восточного партнерства, так и с ЕС.
Другой приоритет — переход к климатической нейтральности. Еврокомиссия хочет увеличить поддержку странам Восточного партнерства для повышения энергоэффективности зданий. Также она будет помогать развивать возобновляемую энергетику, в первую очередь для уменьшения потребления угля.
В Еврокомиссии подчеркнули, что каждая страна вольна сама выбирать, какие источники энергии она использует, однако отметили, что дальнейшие контакты со странами-партнерами будут зависеть от ядерной безопасности.
В первую очередь это касается Беларуси, которая строит АЭС в Островце, предстоящий запуск которой вызывает значительное недовольство в соседней Литве.
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Еврокомиссия планирует оказать помощь в модернизации экономики и вступлении во Всемирную торговую организацию Беларуси и еще пяти постсоветским странам. Эти...
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