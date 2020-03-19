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У кого из знаменитостей нашли COVID-19

19.03.2020 08:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Все больше знаменитостей сообщают о том, что заразились коронавирусом. Актеры, спортсмены и политики отправляются на самоизоляцию и советуют людям быть внимательнее к себе и окружающим. Кто рассказал об инфекции?


Голливудский актер Идрис Эльба сообщил, что заразился коронавирусом 16 марта. Мужчина чувствует себя хорошо, находится на карантине. Эльба известен нам по фильмам «Призрачный гонщик 2», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», трилогии «Тор». Фото: Reuters

Коронавирусом заразились и известный актер Том Хэнкс вместе с женой Ритой. Пара прибыла в Австралию на съемки фильма о жизни Элвиса Пресли, где и почувствовала себя плохо. 63-летних супругов отпустили из больницы под домашний карантин после курса лечения. Фото: Reuters

Актриса и модель Ольга Куриленко также заразилась коронавирусом. Девушка уже неделю находится дома, из симптомов болезни у нее — температура и слабость. Актриса снималась в фильмах «Париж, я люблю тебя», «Квант милосердия», где сыграла роль девушки Бонда, «Обливион». Фото: Reuters

Актер Кристофер Хивью сообщил о заражении в своем Instagram. Он вместе с семьей находится на карантине дома в Норвегии. Актер широко известен по роли Тормунда в сериале «Игра престолов». Фото: Reuters

У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар тест на коронавирус дал положительный результат на прошлой неделе. Женщина почувствовала недомогание после возвращения из Лондона. У премьера тест на коронавирус дал отрицательный результат, мужчина находится в самоизоляции. Фото: Reuters

Ряды инфицированных пополнила жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегона Гомес. Премьер в порядке. Испания находится на втором месте в Европе по количеству случаев коронавируса. Фото: Reuters

Защитник футбольной «Валенсии» Эсекьель Гарай стал первым игроком Ла Лиги, который подтвердил, что у него нашли коронавирус. Мужчина чувствует себя хорошо, но должен пройти карантин. Фото: Reuters

Коронавирус нашли и у баскетболиста «Юты» Руди Гобера. Ранее он в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса. Кроме Гобера, в команде есть еще один инфицированный. Фото: Reuters

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета инфицирован COVID-19. Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы «Арсенала» отправлены на карантин. Reuters

13 марта «Челси» объявил, что тест полузащитника Каллума Хадсона-Одои на коронавирус дал положительный результат. Фото: Reuters

Итальянский «Ювентус» объявил, что Блез Матюиди стал вторым футболистом команды, который заразился коронавирусом. Он находится на карантине с 11 марта. Фото: Reuters Италия, напомним, является центром пандемии коронавируса в мире. Сейчас там более 31,5 тысячи заразившихся.
 
 
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