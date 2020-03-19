У кого из знаменитостей нашли COVID-19
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Источник материала:
Tut.by
Все больше знаменитостей сообщают о том, что заразились коронавирусом. Актеры, спортсмены и политики отправляются на самоизоляцию и советуют людям быть внимательнее к себе и окружающим. Кто рассказал об инфекции? Голливудский актер Идрис Эльба , что заразился коронавирусом 16 марта. Мужчина чувствует себя хорошо, находится на карантине. Эльба известен нам по фильмам «Призрачный гонщик 2», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», трилогии «Тор». Фото: Reuters сообщил Коронавирусом заразились и известный актер Том Хэнкс вместе с женой Ритой. Пара прибыла в Австралию на съемки фильма о жизни Элвиса Пресли, где и почувствовала себя плохо. 63-летних супругов под домашний карантин после курса лечения. Фото: Reuters отпустили из больницы Актриса и модель Ольга Куриленко также заразилась коронавирусом. Девушка уже , из симптомов болезни у нее — температура и слабость. Актриса снималась в фильмах «Париж, я люблю тебя», «Квант милосердия», где сыграла роль девушки Бонда, «Обливион». Фото: Reuters неделю находится дома Актер Кристофер Хивью о заражении в своем Instagram. Он вместе с семьей находится на карантине дома в Норвегии. Актер широко известен по роли Тормунда в сериале «Игра престолов». Фото: Reuters сообщил У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар тест на коронавирус дал на прошлой неделе. Женщина почувствовала недомогание после возвращения из Лондона. У премьера тест на коронавирус дал отрицательный результат, мужчина находится в самоизоляции. Фото: Reuters положительный результат Ряды инфицированных пополнила жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегона Гомес. Премьер в порядке. Испания находится на втором месте в Европе по количеству случаев коронавируса. Фото: Reuters Защитник футбольной «Валенсии» Эсекьель Гарай стал первым игроком Ла Лиги, который подтвердил, что у него нашли коронавирус. Мужчина чувствует себя хорошо, но должен пройти карантин. Фото: Reuters Коронавирус нашли и у баскетболиста «Юты» Руди Гобера. Ранее он в шутку на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса. Кроме Гобера, в команде есть еще один инфицированный. Фото: Reuters потрогал все микрофоны Главный тренер «Арсенала» Микель Артета COVID-19. Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы «Арсенала» отправлены на карантин. Reuters инфицирован 13 марта «Челси» объявил, что тест полузащитника Каллума Хадсона-Одои на коронавирус дал . Фото: Reuters положительный результат
Итальянский «Ювентус» объявил, что Блез Матюиди стал , который заразился коронавирусом. Он находится на карантине с 11 марта. Фото: Reuters Италия, напомним, является вторым футболистом команды . Сейчас там более 31,5 тысячи заразившихся. центром пандемии коронавируса в мире
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Кто рассказал об инфекции?
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