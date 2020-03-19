У кого из знаменитостей нашли COVID-19

Источник материала: Tut.by

Все больше знаменитостей сообщают о том, что заразились коронавирусом. Актеры, спортсмены и политики отправляются на самоизоляцию и советуют людям быть внимательнее к себе и окружающим. Кто рассказал об инфекции?



Голливудский актер Идрис Эльба сообщил , что заразился коронавирусом 16 марта. Мужчина чувствует себя хорошо, находится на карантине. Эльба известен нам по фильмам «Призрачный гонщик 2», «Прометей», «Тихоокеанский рубеж», трилогии «Тор». Фото: Reuters



Коронавирусом заразились и известный актер Том Хэнкс вместе с женой Ритой. Пара прибыла в Австралию на съемки фильма о жизни Элвиса Пресли, где и почувствовала себя плохо. 63-летних супругов отпустили из больницы под домашний карантин после курса лечения. Фото: Reuters



Актриса и модель Ольга Куриленко также заразилась коронавирусом. Девушка уже неделю находится дома , из симптомов болезни у нее — температура и слабость. Актриса снималась в фильмах «Париж, я люблю тебя», «Квант милосердия», где сыграла роль девушки Бонда, «Обливион». Фото: Reuters



Актер Кристофер Хивью сообщил о заражении в своем Instagram. Он вместе с семьей находится на карантине дома в Норвегии. Актер широко известен по роли Тормунда в сериале «Игра престолов». Фото: Reuters



У жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар тест на коронавирус дал положительный результат на прошлой неделе. Женщина почувствовала недомогание после возвращения из Лондона. У премьера тест на коронавирус дал отрицательный результат, мужчина находится в самоизоляции. Фото: Reuters



Ряды инфицированных пополнила жена премьер-министра Испании Педро Санчеса Бегона Гомес. Премьер в порядке. Испания находится на втором месте в Европе по количеству случаев коронавируса. Фото: Reuters



Защитник футбольной «Валенсии» Эсекьель Гарай стал первым игроком Ла Лиги, который подтвердил, что у него нашли коронавирус. Мужчина чувствует себя хорошо, но должен пройти карантин. Фото: Reuters



Коронавирус нашли и у баскетболиста «Юты» Руди Гобера. Ранее он в шутку потрогал все микрофоны на пресс-конференции, смеясь над паникой из-за коронавируса. Кроме Гобера, в команде есть еще один инфицированный. Фото: Reuters



Главный тренер «Арсенала» Микель Артета инфицирован COVID-19. Вся первая команда «канониров», тренерский штаб, а также значительное количество сотрудников базы «Арсенала» отправлены на карантин. Reuters



13 марта «Челси» объявил, что тест полузащитника Каллума Хадсона-Одои на коронавирус дал положительный результат . Фото: Reuters



Итальянский «Ювентус» объявил, что Блез Матюиди стал вторым футболистом команды , который заразился коронавирусом. Он находится на карантине с 11 марта. Фото: Reuters Италия, напомним, является центром пандемии коронавируса в мире . Сейчас там более 31,5 тысячи заразившихся.