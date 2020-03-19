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Прямая линия организована в Министерстве спорта и туризма Беларуси

19.03.2020 10:57 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма организована прямая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позвонив по ней, можно будет получить консультацию по всем вопросам в туристической сфере. Специалисты на связи ежедневно.

Прямая линия организована в Министерстве спорта и туризма Беларуси

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Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма организована прямая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Позвонив по ней, можно будет получить...
 
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