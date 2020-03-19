Прямая линия организована в Министерстве спорта и туризма Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма организована прямая линия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позвонив по ней, можно будет получить консультацию по всем вопросам в туристической сфере. Специалисты на связи ежедневно.





Читайте также:

COVID-19. Заведующий кафедрой БГМУ ответил на четыре важных вопроса о коронавирусе

Что на самом деле происходит на белорусско-польской границе? Рассказывают водители фур

Страховые компании объяснили, какие расходы возместят в связи с коронавирусом

Более 1000 белорусов нуждаются в помощи дипломатов для возвращения домой из стран, в которых закрыли границы