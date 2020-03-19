В России умер первый пациент с коронавирусом

Источник материала: KYKY

Сегодя, 19 марта, в инфекционной больнице Москвы умер первый в России пациент с коронавирусом – 79-летняя женщина. Об этом сообщает московский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Известно, что женщина попала в больницу 13 марта. Какое-то время она лечилась в частной клинике, а потом ее перевели в инфекционку, где обнаружили заражение азиатским вирусом. Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний.

Смерть же наступила в результате пневмонии на фоне крайне тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.

В России на сегодняшний день коронавирусную инфекцию подтвердили у 147 человек. В Украине – у 16-и (и два смертельных случая), в Польше – у 287-и (и пять смертельных случаев), в Латвии – у 71-го, в Литве – у 33-х.

у 147 человек. В Украине – у 16-и (и два смертельных случая), в Польше – у 287-и (и пять смертельных случаев), в Латвии – у 71-го, в Литве – у 33-х. В Беларуси, по вчерашнему отчету Минздрава, вирус выявлен у 51 пациента. Пока данные не обновлялись.