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В России умер первый пациент с коронавирусом
19.03.2020 10:59 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Сегодя, 19 марта, в инфекционной больнице Москвы умер первый в России пациент с коронавирусом – 79-летняя женщина. Об этом
Известно, что женщина попала в больницу 13 марта. Какое-то время она лечилась в частной клинике, а потом ее перевели в инфекционку, где обнаружили заражение азиатским вирусом. Пациентка имела целый ряд хронических заболеваний.
Смерть же наступила в результате пневмонии на фоне крайне тяжелой сопутствующей патологии: сахарный диабет второго типа, артериальная гипертензиия, состояние после стентирования коронарных артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных сосудов, аорты, хроническая легочная гипертензия, мочекаменная болезнь, церебровасулярная болезнь.
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