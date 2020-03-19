ПОРЯДОК САМОИЗОЛЯЦИИ

Источник материала: Кричевская жизнь

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ НА САМОИЗОЛЯЦИИ НА ДОМУ

Режим самоизоляции необходимо соблюдать для собственной безопасности и безопасности окружающих людей в течение 14 дней.

Режим самоизоляции рекомендован для: граждан, которые прибыли на территорию Республики Беларусь в течение последних 14 дней из эпидемически неблагополучной страны по инфекции, вызванной вирусом SARS/CoV-2019 (инфекции COVID-19); граждан, находившихся в вероятном (недлительном, непродолжительном) контакте с пациентом с коронавирусной инфекцией.

В случае самоизоляции на дому вам необходимо:

оставаться дома в течение 14 дней. Не следует посещать место работы/учебы, а также места массового пребывания людей (магазины, кафе, торговые центры и другие);

максимально ограничить любые контакты, в том числе с членами семьи, проживающими с вами в одной квартире:

разместиться в отдельной комнате, в случае отсутствия отдельной комнаты – обеспечить расстояние не менее 1,5 м от других членов семьи;

минимизировать контакты с пожилыми людьми (60 лет и старше), лицами с хроническими заболеваниями сердца, легких, сахарным диабетом и др. В случае крайней необходимости контакта с вышеуказанными лицами вам необходимо использовать медицинскую маску;

мыть руки с мылом тщательно и не менее 20 секунд, не забывая про области между пальцами, вокруг ногтей, кутикулы и большого пальца. Можно использовать антисептик для обработки рук;

как можно чаще проветривать помещение, где вы находитесь, проводить влажную уборку в помещении, уделяя особое внимание обработке дверных ручек, предметов мебели, телефонных аппаратов, пультов управления, компьютерных клавиатур, мышек и других гаджетов, санитарно-технического оборудования и других предметов;

использовать одноразовые носовые платки или салфетки с последующей утилизацией в закрытый мусорный контейнер или пластиковый пакет.

При наличии крайней необходимости выхода из квартиры (посещение продуктового магазина или аптеки, удаление мусора,) используйте медицинскую маску.

Если вы в квартире не один:

у вас должны быть отдельные полотенца, отдельное постельное белье, отдельная посуда; при необходимости передачи предметов (посуды, одежды и т.п.) членам семьи исключите непосредственный контакт; стирку белья осуществляйте отдельно от других членов семьи; при перемещении по квартире – используйте медицинскую маску, касайтесь поверхностей (дверных ручек, механизмов санитарно-технического оборудования и других) с использованием одноразовой салфетки.

Если с вами в течение первых суток с момента прибытия не связался медицинский работник территориальной организации здравоохранения, позвоните самостоятельно в поликлинику

по месту жительства (временного пребывания).