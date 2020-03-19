|
Николай Золотов: «Наверное, согласился бы, пока пауза, поиграть в чемпионате Беларуси. Это же родная страна»
19.03.2020 13:05 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Защитник
- Для вас коронавирус не только отложил на неопределенное время матчи РПЛ, но и «отменил» историческую встречу Беларуси и Грузии в «финале четырех» за одну из путевок на Евро. Это добавило негатива?
– К лучшему это произошло для белорусского футбола или нет, покажет только время. Конечно, все мы ждали матча с Грузией. До чемпионата Европы осталось одержать две победы... С другой стороны, кандидаты в сборную из чемпионата Беларуси не успевали набрать форму, так как турнир стартует на этой неделе. Значит, если игра в Тбилиси пройдет в июне, можно будет лучше подготовиться.
– С вами связывались из тренерского штаба белорусской сборной?
– Администратор всех обзвонил, всем отписал. Еще утром во вторник не было понятно, отменят матч или нет. Но я уже тогда понял, что особого смысла бронировать билеты нет.
- А как относитесь к тому, что старт
– Ну, так это же не единственный пример в
- Согласились бы, пока российский чемпионат стоит на паузе, поиграть в Беларуси?
– Наверное, да. Это же родная страна, родной чемпионат. Но это даже в теории невозможно. Никто точно не скажет, какого числа возобновятся матчи в РПЛ. В апреле, в мае, может, в июне, – сказал Золотов.
Брестское «Динамо» дома разгромит «Смолевичи». Здесь дают больше 2.4!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Золотов: «Наверное, согласился бы, пока пауза, поиграть в чемпионате Беларуси. Это же родная страна»
Защитник «Урала» и сборной Беларуси Николай Золотов поделился мнением об отмене многих футбольных турниров из-за коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)