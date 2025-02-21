Тренды и нестандартные решения в креативных кампаниях - экспертиза Betera

Источник материала: ProBusiness

Продумывая дизайн и креативные кампании, важно не только идти в ногу с трендами, но и быть на шаг впереди, ведь именно создавая свежее и нестандартное получится удивить аудиторию. Онлайн-казино и букмекерская компания Betera пример того, как виртуозно и неординарно можно учитывать быстро меняющиеся потребности людей, делать трендовые дизайны и при этом оставаться верными брендбуку.

Андрей Шнитуленко — арт-директор Betera — рассказал, как креаторы адаптировали тренды под запуски кампаний и поделился требованиями к дизайнерам в 2025 году.

Betera как лидер индустрии гемблинга и беттинга Беларуси постоянно внедряет в рекламу инновационные подходы и решения, опираясь на самые актуальные тренды, чтобы не только удивлять и привлекать внимание пользователей, но и вызывать эффект «wow» у белорусов.

— Важно понимать, что тренды цикличны, они часто возвращаются с небольшими изменениями. Редко получается увидеть совершенно новое. Те тенденции в дизайне, которые мы наблюдали в 2024 году, останутся актуальными и в 2025 году. Они лишь немного изменятся и адаптируются к новым реалиям. Из того, на что стоит обратить внимание и что используем мы — эко-дизайн и устойчивость, использование AR и VR, минимализм и в противоположность максимализм, ретро и ностальгия, адаптивный дизайн, персонализация, 3D и анимация, культурный код, — рассказал Андрей Шнитуленко.

Несмотря на разнообразие рекламных кампаний, Betera удается не терять узнаваемость, уникальность и отличительные черты в визуалах. Как?

— Присутствие одного только логотипа не гарантирует стопроцентную узнаваемость бренда. Важную роль играет фирменный стиль: цвета, шрифты, общий колорит фото, плашки и различные графические приемы и элементы. Все это мы не забываем использовать. Фирменный цвет — один из сильнейших инструментов нашей айдентики. При виде сочетания неоново-зеленого и черного вы наверняка с легкостью идентифицируете бренд Betera, — отметил арт-директор.

По его словам, выделиться на фоне других игроков рынка помогает маскот — харизматичный Кот, а также ключевые партнеры, среди которых итальянский футбольный клуб «Ювентус», обладатель «Золотого мяча» Луиш Фигу, Белорусская федерация футбола и Федерация хоккея Республики Беларусь.

Тренд на стикеры и коллажи: кампания «Футбол и лето» к Евро-2024

Летняя масштабная кампания Betera к Чемпионату Европы по футболу стала не только ярким событием на рекламном рынке, но и примером того, как стоит использовать тренды для создания запоминающихся визуальных решений. За этот креатив бизнес заслуженно получил высшую награду профессиональной премии ADMA. Секрет успеха лежал не только в ярких образах, но и в грамотном применении популярных трендов, особенно стикеров и коллажной техники.

В 2024 году оба этих направления были везде: в рекламе люксовых брендов, на выставках искусства, в соцсетях и промо-материалах. И это неудивительно, ведь они имеют ряд преимуществ. Например, позволяют создать визуальную многослойность или же наоборот упростить изначально сложные конструкции и большое количество информации.

Ключевые визуалы кампании «Футбол и лето» были построены вокруг «чемоданной эстетики», которая стала отсылкой к беззаботным летним отпускам, наполненным отдыхом и позитивом. Здесь дизайнеры Betera использовали стикеры для акцентирования информации. На них размещали сообщения о рекламной кампании, мероприятиях и партнерствах. Такой подход позволил сделать рекламу не только эстетически привлекательной, но и понятной для аудитории. Стикеры были на нестандартных билбордах в наружной рекламе, на огромных чемоданах-инсталляциях, в диджитал-рекламе и других форматах. Проморолик дополнили альтернативной версией в стиле коллажной анимации.

















К тому же креаторы разработали капсульную коллекцию мерча с патчами на клейкой основе, ими рекомендовали кастомизировать свитшоты, футболки и бейсболки.

— Отстроились от компаний из схожей ниши. Если другие бренды делали акцент исключительно на футболе, мы это предусмотрели и обыграли два инфоповода — лето, которое любят практически все, и непосредственно футбол. Благодаря нестандартным визуалам с чемоданами по всему городу и коллажам, с помощью которых выделили главное, достигли необходимого — перетянули внимание на себя, привлекли людей на платформу и на наши офлайн-ивенты, — рассказал Андрей Шнитуленко.

Летнюю рекламную кампанию «Футбол и лето» Betera обыграла и в интерактивной механике на игровой платформе — это тоже тренд ближайших лет. В продукт важно внедрять игровые формы для удержания пользователей.

— Разработали нестандартный дизайн интерактивной страницы, которая выглядела как багажная лента с разноцветными чемоданами. Она двигалась каждый день на протяжении рекламной кампании. Зарегистрированные пользователи открывали по одному чемодану раз в сутки, выполняли задания, играли в мини-игры и получали за это бонусы, — поделился механикой арт-директор.

Коллажную технику Betera неоднократно использовала и для создания иллюстраций под пресс-релизы. К размещению на информационных порталах с изобилием новостей важно подходить так, чтобы ваша графика была заметной — у Betera получается этого достичь.

Минимализм и экологичность в коллаборации с Modum

Неизменным трендом, который продолжает находить место в проектах Betera, является минимализм. Этот стиль ярко проявляется в коллаборации с фирмой Modum — вместе они выпустили гели для душа Powered с ароматами Spaceman, Gunpowder и Destination.

Креаторы Betera занимались концепцией и оформлением упаковки. Ставку сделали на строгость и лаконичность. Разработали черный флакон с яркими акцентами в виде молний. Дизайн отражал характер бренда и клиентов — спортивных, энергичных, уверенных в себе мужчин, стремящихся к достижениям и победам.

В этом проекте также учли запрос потребителей на экологичные упаковки, флакон сделали из перерабатываемых материалов. Такие решения в дизайне уже не просто желательная опция, а неотъемлемая часть любого запуска. Аудитории важно знать, что бренд относится с заботой к людям и окружающей среде.









В рамках тренда на экологичность стоит отметить линейку мерча под локальным брендом STAY.ECO. В нее входят молодежные рюкзаки, кошельки и поясные сумки, которые отшиты из рекламных баннеров.





Культурный код и национальная идентичность

Дизайн, отражающий культурные коды и традиции, вызывает у аудитории чувство гордости и принадлежности к определенной группе. Это особенно важно на локальных рынках, где национальные символы, узоры или цвета могут говорить громче, чем слова.

Дизайн с национальными элементами отвечает этим ожиданиям: он напоминает о добром прошлом и призывает к бережному отношению к наследию.





Кейс Betera, который хотелось бы отметить, — разработка игровой формы для футбольного клуба «Ислочь». Betera взяла за основу реку, в чью честь названа команда. Она быстрая и извилистая, ее форма напоминает траекторию движения игрока по полю — она словно обходит соперников и все преграды на пути. Это дизайнеры отразили на принте: на белой футболке изображены изгибающиеся линии, которые напоминают реки на картах.

— Хочется отметить, что руководству команды, игрокам и болельщикам такая реализация понравилась, получили много позитивной обратной связи, — добавил Андрей Шнитуленко.





Разработка 3D-роликов

Почему 3D остается в тренде? Технология придает рекламному контенту динамичность и интерактивность, делает его более вовлекающим. Это особенно важно в условиях насыщенности медийного пространства и борьбы за внимание зрителей.

— Для нас 3D — это не просто модная фишка. Это инструмент, который делает рекламу более живой, объемной и интерактивной. В подавляющем большинстве создаем такие форматы инхаус. Внутри генерируем идеи роликов, которые подчеркивают позиционирование и передают дух бренда. Недавно запустили ролик с космической тематикой и футбольным клубом «Ювентус». Он показывает, что мы не ограничены стандартами, а открываем новые горизонты. Мыслим масштабно, стремимся к инновациям и победам, — добавил арт-директор.

Яркие и объемные изображения, в которых каждый объект выглядит настолько реалистично, что кажется, словно можно его потрогать, запоминаются гораздо лучше, чем плоские картинки. Пример — гиперреалистичная реклама Betera на первых 3D-экранах Беларуси. Они размещены на площади Бангалор и на Партизанском проспекте в Минске. Светодиодные экраны передают изображения в качестве 4K. Высокое разрешение создает дополнительную иллюзию глубины и объема, а также визуализирует объекты так, словно они находятся перед глазами прохожих.

В первые дни их открытия видео с рекламой Betera попадали в сторис блогеров и других белорусов, что обеспечило хорошие охваты и повышение узнаваемости бренда.





Какие навыки и компетенции станут обязательными для дизайнеров в 2025 году?

— Условия рынка меняются с огромной скоростью. Способность адаптироваться под них и постоянно учиться — главный навык для специалиста, который хочет быть востребованным. Теперь, чтобы оставаться на плаву, не обойтись только уверенным знанием профессионального софта. Необходимо понимание бизнеса и интересов клиентов, насмотренность, способность быстро замечать и адаптировать тренды, — обратил внимание Андрей Шнитуленко.





Владение технологиями AI давно вошло в список обязательных навыков современного дизайнера.

— Эмоции, которые испытывает человек, будут оставаться основой успешного дизайна. Рекламный баннер или видео должны вызывать положительные впечатления, стимулировать людей вспоминать что-то доброе из детства, иметь гео-отсылки, поднимать настроение. Безусловно, технологии, включая искусственный интеллект, помогают ускорить процесс, но окончательное решение и уникальность идеи должны исходить от человека. Умение сохранять баланс между технологиями и эмоциональной составляющей — ключевое для дизайнеров будущего. Здесь хочется привести одну фразу, услышанную на конференции: «Если нет своего интеллекта, то искусственный не поможет». Дизайнер не должен забывать думать головой, рефлексировать, — отметил Андрей Шнитуленко, арт-директор Betera.

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