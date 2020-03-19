Александр Лукашенко собрал совещание по эпидемиологической ситуации в Беларуси

Глава государства заслушал доклад об эпидемиологической ситуации в стране.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал сегодня доклад об эпидемиологической ситуации в стране,
На доклад во Дворец Независимости приехали глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков, министр здравоохранения Владимир Караник. Также на мероприятие позвали представителей Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, Белорусского государственного медицинского университета, Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии.
"Я пригласил вас сегодня, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в Беларуси. Особенно это важно в условиях коронавирусного психоза", - заявил Александр Лукашенко.
По словам главы государства, изначально он хотел провести встречу исключительно с вирусологами и эпидемиологами: позиция и подходы министра здравоохранения Президенту известны. "Но министр сказал, что он человек государственный и не будет одеяло тянуть на свою сторону. Думаю, к месту будет, если министр здравоохранения нам доложит о ситуации, которая складывается, а вы о своей точке зрения", - сказал он.
"Предпринять все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой"
Президент напомнил, что первым с этим вирусом столкнулся Китай, а затем и азиатский регион. Причем китайцам удалось справиться с вирусом, и они уже делятся своим успешным опытом с другими, отметил глава государства. "По крайней мере, у меня нет таких фактов, чтобы они не ответили хоть на один вопрос или в чем-то отказали. У меня сигналы с китайской стороны, что они готовы белорусам помочь во всем", - отметил он.
К настоящему моменту Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. Однако для Беларуси это не имеет никакого значения, обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что в стране и прежде внимательно относились к борьбе с инфекциями, и не только с коронавирусом. "На карте не осталось практически ни одной страны, где бы ни поселился этот вирус. Но одно дело, когда где-то в Северной Африке один человек, а другое дело, когда за сутки только в Италии погибли 475 человек. Разница большая", - сказал глава государства.
Многие страны закрыли свою территорию для иностранцев. Так поступили и пять стран - соседок Беларуси. "Глупость абсолютная и несусветная, и это уже подтверждается. Это никак не защищает Россию. Тем более закрывают выборочно. Но это их дело. Люди оценят все, что происходит у нас с закрытием границ, - заметил Президент. - Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома. В безопасности", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Самая страшная эпидемия - это паника"
Глава государства обратил внимание, что самая страшная эпидемия в мире - это паника. Он поинтересовался, как складывается эпидемиологическая ситуация в Беларуси и какие прогнозы по коронавирусу и другим инфекционным заболеваниям на ближайшие дни и недели. "Дело не только в этом коронавирусе, у нас больше проблем с другими болезнями. Какие меры принимаются для предотвращения новых случаев завоза в Беларусь разного рода вирусов?" - спросил Президент.
Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси проживает много иностранных граждан, например, студентов и сотрудников зарубежных предприятий. "Охвачены ли они полноценным медицинским наблюдением и лечением, как это было со студентом из Ирана, который, к счастью, преодолел все эти вирусы и сегодня выписан?" - уточнил глава государства.
Отдельно он коснулся работы белорусских врачей, подчеркнув, что медицинский персонал должен быть обеспечен всем необходимым и материально поощрен за нелегкую, в том числе внеурочную, работу. В то же время Президент выразил уверенность, что в этой сфере проблем нет.
"В Беларуси нет ни одной смерти от коронавируса"
"В конце зимы - начале весны в Беларуси, как и во всем мире, идет подъем сезонных инфекций. Меня это больше всего беспокоит. Речь в данном случае не о коронавирусе, а о привычных нам острых респираторных инфекциях, включая грипп. Самое опасное, что может случиться в результате этих вирусов, - это пневмония", - заметил Президент.
Глава государства привел данные сравнительной статистики за прошлый и этот годы по количеству смертельных случаев в результате пневмонии. По словам Александра Лукашенко, в 2019 году за январь-февраль таких случаев было 196, сейчас - 138. Всего из-за заболеваний органов дыхания за первые два месяца прошлого года погибли 498 человек, в начале этого года - 328.
"При этом особо подчеркиваю, ни одной смерти при подтвержденной коронавирусной инфекции на территории нашей страны сегодня нет. Слава богу. Хочу услышать четко и по существу, как мы будем работать дальше, чтобы заболевших было как можно меньше и все они выздоровели от любой инфекции", - сказал Президент и передал слово министру здравоохранения.
Александр Лукашенко поручил помочь россиянам вернуться из Польши на родину
Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая
Глава государства отметил, что страны в связи с распространением коронавируса закрыли свои границы, пытаясь уберечься от ввоза инфекции. По мнению Президента, такие решения ничуть не избавляют от проблемы и искусственно создают ситуацию, когда человек не может попасть домой.
"Возьмите россиян, которые сегодня в Польше: они не могут выехать в Россию. Коль у наших границ скопилось определенное количество россиян, Игорь Петрович, вам персональное поручение: привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину", - обратился Александр Лукашенко к главе Администрации Президента Игорю Сергеенко.
"Это не дело, что наши братья там сидят, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь, как бы у нас ни складывались отношения с российскими властями. Люди ни в чем не виноваты", - подчеркнул Президент.
"Всех, кто едет из-за границы, мы берем на контроль. Малейшее подозрение, кашляет или чихает - мы сразу же тестируем. Если вдруг лабораторно подтверждено, мы сразу все контакты начинаем находить и изолировать, - обратил внимание Александр Лукашенко. - И я проанализировал все эти факты: там, где мы, перестраховавшись, начали собирать людей и карантинить, ни один не был болен. Все оказались здоровы. И вот поэтому китайцы нам говорят: не надо излишне карантинить, потому что это результатов не дает. И наш опыт подтверждает: три тысячи человек наблюдали - три тысячи здоровые".
При этом Президент подчеркнул, что в Беларуси не будут упрощать подходы к борьбе с коронавирусом.