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Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

19.03.2020 13:31 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они касаются работы пассажирского транспорта. В частности, хотят сократить интервалы движения. Есть предложение изменить график занятий в вузах, чтобы развести потоки людей в часы пик, а также усилить работу социальных служб.

Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились о том, что нам надо – это Минздрав попросил – сместить по времени автомобильный транспорт, чтобы развести потоки в автобусах рабочих и студентов.

Пусть студенты немножко позже начинают занятия у себя в университетах. И они будут позже на общественном транспорте ехать, когда уже основной поток рабочих попал на свои предприятия.

Это даже удобнее будет и для города. В основном это для Минска и крупных городов. Но прежде всего для Минска характерно. 

Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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