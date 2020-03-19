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Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет
19.03.2020 13:31 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они касаются работы пассажирского транспорта. В частности, хотят сократить интервалы движения. Есть предложение изменить график занятий в вузах, чтобы развести потоки людей в часы пик, а также усилить работу социальных служб.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть студенты немножко позже начинают занятия у себя в университетах. И они будут позже на общественном транспорте ехать, когда уже основной поток рабочих попал на свои предприятия.
Это даже удобнее будет и для города. В основном это для Минска и крупных городов. Но прежде всего для Минска характерно.
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Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет
Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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