Сколько стоил тот странный памятник в Беларуси, над которым смеялись соцсети и шутили даже иностранцы

Источник материала: KYKY

Отвлечемся от коронавирусной повестки! В самом начале марта мы рассказывали , как в центре Любани (Минская область) установили скульптуру спасателя. Наш материал прочли больше сотни тысяч раз. Фото же арт-объекта, кажется, облетели весь интернет – в первую очередь потому, что самого спасателя он мало кому напомнил – как журналисты, так и пользователи сети рассмотрели в ней «криппового» Дарта Вейдера. И это еще самое щадящее сравнение.

Пока мы все без устали следили за пандемией коронавируса в мире, история продолжилась. Писатель Северин Кветковский решил выяснить, сколько стоила эта фигура, вырезанная из пеноблоков, и отправил письменный запрос администрации Любанского района. Заодно (на самом деле в первую очередь) Кветковский захотел узнать, кто согласовал оформление скульптуры. Мужчине ответили – правда, лишь на один вопрос: про деньги. Оказывается, арт-объект выполнили абсолютно бесплатно! Опа-опа!

А теперь пробежимся по самым злачным мемам и шуткам, связанным со скульптурой. Ее снимки попали в российский «Пикабу», и там началось: кто-то из тамошних юзеров написал, что монумент вообще делали с Ахмеда. Это такая кукла мертвого террориста-смертника, которую в своих шоу использовал американский кукольник-чревовещатель Джефф Данэм:

Также на «Пикабу» призвали всех всмотреться в лицо девочки – оно выглядит так, будто умудрено жизненным опытом, или как у «приунывшей бабушки». Другие сочли, что спасатель – просто жидкий Терминатор. «Если этот памятник переживет человечество, то раскопавшие его скажут: «Так им и надо было, с таким-то фейсом...» – сказал пользователь под ником Sexmet11.

А один человек на волне ассоциаций припомнил ныне покойную Грампи Кэт, ту самую «Сердитую кошку»: