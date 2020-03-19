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Президент Беларуси: надо вывезти россиян из Польши. Привлекайте кого хотите

19.03.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент поручил приложить все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой, несмотря на закрытые в некоторых странах границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Президент Беларуси: надо вывезти россиян из Польши. Привлекайте кого хотите

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Многие страны, к сожалению, закрыли свою территорию для иностранцев, закрыли границы. Вы это тоже знаете. В том числе и наша родная братская Россия. Я еще раз хочу повторить, и это уже подтверждается: глупость абсолютная и несусветная. Это никак не защищает Россию, тем более закрывают выборочно.

Александр Лукашенко: я коронавирус этот называют не иначе как психозом, и от этого никогда не откажусь

Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Вот возьмите россиян, которые сегодня в Польше. Они не могут выехать в Россию. И нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома, в безопасности. 

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И еще. Коль у наших границ – в Польше в данном случае – скопилось определенное количество (я не знаю, какое) россиян – это уже и россияне, средства массовой информации об этом говорят, – Игорь Петрович, вам поручение персонально. Привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину. Это не дело, что наши братья там сидят в этой Польше, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь. 

Президент Беларуси: надо вывезти россиян из Польши. Привлекайте кого хотите

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Новости Беларуси. Президент поручил приложить все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой, несмотря на закрытые в некоторых странах границы, сообщили в...
 
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