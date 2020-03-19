|
Президент Беларуси: надо вывезти россиян из Польши. Привлекайте кого хотите
19.03.2020 13:19 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент поручил приложить все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой, несмотря на закрытые в некоторых странах границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сейчас в мире искусственно создана ситуация, когда человек не может попасть домой. Вот возьмите россиян, которые сегодня в Польше. Они не могут выехать в Россию. И нам надо предпринять все усилия, чтобы наши граждане смогли вернуться в самое ближайшее время. Они должны быть дома, в безопасности.
И еще. Коль у наших границ – в Польше в данном случае – скопилось определенное количество (я не знаю, какое) россиян – это уже и россияне, средства массовой информации об этом говорят, – Игорь Петрович, вам поручение персонально. Привлекайте кого хотите, но надо вывезти россиян из Польши и помочь им добраться на родину. Это не дело, что наши братья там сидят в этой Польше, понятно, в какой ситуации. Надо им помочь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Президент поручил приложить все усилия, чтобы белорусы смогли вернуться домой, несмотря на закрытые в некоторых странах границы, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)