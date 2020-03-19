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Белорусов попросили не отказываться от туров и не требовать возврата денег

19.03.2020 16:48 — Новости о Коронавирусе | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

В отношении возврата денег туристам за путевки начальник филиала «Белинтурист» РУП «ЦентрКурорт» Алексей Стрельченко предложил обратиться к белорусам с призывом не отказываться от туров, а перенести их. Это позволит не усугублять проблемы отечественной туриндустрии, которая из-за коронавируса несет большие убытки.

Он также сообщил, что в апреле вместо традиционного выставочного форума представителей туриндустрии есть предложение провести туристическую биржу. (Организаторы решили перенести Международную выставку-ярмарку «Отдых-2020» на 4-6 июня 2020 года).

В Беларуси создали оперативный антикризисный штаб турагентов для сбора информации, обмена данными и поддержки туристов, в том числе путешествующих индивидуально, которые оказались в сложной ситуации, не могут вернуться на родину. Об этом сообщил журналистам глава штаба, учредитель «АРКАИМ-ТУР», Евгений Ольшанский. Для обращений белорусских туристов, которые находятся заграницей и не могут вернуться домой, теперь есть специальный чат в Telegram.

Как ранее сообщалось, штаб оперативного реагирования при Минспорта и туризма собирает информацию о нуждающихся в помощи белорусах, застрявших за границей, передает данные о них в МИД, посольства и другие ведомства.

РСТИ предлагает создать оперативную рабочую группу на базе Минспорта и туризма с участием МИД, Минэкономики, Министерства транспорта и коммуникаций, МНС, Белавиа, РСТИ, РСТО, чтобы постоянно обмениваться информацией и видеть объективную картину происходящего в туротрасли, оценивать убытки, начиная с марта и включая второй квартал года, и искать пути решения проблем. Также нужно совместно выработать стратегию работы по частичной компенсации убытков туриндустрии в четвертом квартале этого года и туристическом сезоне 2021 года.

Чтобы кризис в туриндустрии не перешел в ее коллапс, председатель правления РСТИ Филипп Гулый считает, что необходимы такие меры по поддержке туротрасли, как отсрочки по исполнению обязательств по ранее заключенным договорам с туристами до 31 декабря 2020 года, введение налоговых каникул на выплату налогов на прибыль, земельного налога, НДС на тот же срок.

Также РСТИ предлагает не блокировать счета при проблемах взаиморасчетов у субъектов хозяйствования ориентировочно до сентября этого года, снизить ставку арендной платы или отсрочить арендные платежи, применить понижающие коэффициенты по коммунальным платежам.

Необходимо совместно с Нацбанком рассмотреть возможные инструменты поддержки предприятий туротрасли, в том числе льготного кредитования.

Источник: Myfin.by
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