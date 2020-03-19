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Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки

19.03.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются работы пассажирского транспорта. В частности, хотят сократить интервалы движения.

Из-за коронавируса изменится работа общественного транспорта. Президент Беларуси: это даже удобнее будет

Есть предложение изменить график занятий в вузах, чтобы развести потоки людей в часы пик, а также усилить работу социальных служб.

Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки

Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Необходима защита в первую очередь пожилого населения. Мы видим, где у них могут быть контакты, и стараемся в этих местах обеспечить моменты недопущения распространения инфекции.

Александр Лукашенко: надо всё сделать, чтобы старики смогли выйти из этого сезонного безобразия без потерь

В частности, социальные работники, работники почты – усиливается надзор за их состоянием здоровья для того, чтобы не допустить человека с какими-то симптомами, чтобы он пошел проводить свою работу. И все-таки при осуществлении своей работы эти люди будут использовать маски и перчатки.

Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки

Люди в материале: Ирина Глинская

 
 
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Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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