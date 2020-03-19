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Соцработники и работники почты будут использовать маски и перчатки
19.03.2020 16:52 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они касаются работы пассажирского транспорта. В частности, хотят сократить интервалы движения.
Есть предложение изменить график занятий в вузах, чтобы развести потоки людей в часы пик, а также усилить работу социальных служб.
Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
В частности, социальные работники, работники почты – усиливается надзор за их состоянием здоровья для того, чтобы не допустить человека с какими-то симптомами, чтобы он пошел проводить свою работу. И все-таки при осуществлении своей работы эти люди будут использовать маски и перчатки.
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Новости Беларуси. Для борьбы с распространением коронавируса Минздрав выработал ряд дополнительных мер и предложений, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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