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Министерство спорта и туризма: основная задача – помощь нашим гражданам за рубежом, особенно у кого тур закончился
19.03.2020 17:36 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По информации Минспорта и туризма, 8 тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным туроператоров, около 6 тысяч наших граждан находятся в Египте, еще 2 тысячи – в других странах. Поскольку Египет закрыл границы, авиарейсы «Белавиа» возвращают белорусов на родину по разработанному графику. Сейчас посольство Беларуси в России организует транзит 53 наших граждан из аэропорта «Внуково» домой. Это туристы, которые отдыхали в Азии. Среди них семеро детей. Все чувствуют себя нормально.
Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Виталий Грицевич, заместитель директора Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:
Что касается самостоятельных туристов, то они, как правило, напрямую связываются с белорусскими посольствами за рубежом. При наличии свободных мест на чартерах их также берут на борт. Возможную помощь оказывают и туроператоры. Они поддерживают прямую связь с нашими людьми.
Министерство спорта и туризма предлагает поддержать турбизнес на фоне сложной ситуации с коронавирусом. К примеру, это могут быть налоговые и арендные каникулы, выделение льготных кредитов.
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Министерство спорта и туризма: основная задача – помощь нашим гражданам за рубежом, особенно у кого тур закончился
Новости Беларуси. По информации Минспорта и туризма, 8 тысяч белорусов не могут вернуться домой в связи с закрытием границ, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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