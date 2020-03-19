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В Беларуси ещё 11 пациентов с коронавирусом получили первый отрицательный тест и скоро будут выписаны
19.03.2020 17:01 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще 11 человек, заболевших коронавирусом, в ближайшее время могут выписаться из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они получили первый отрицательный тест на наличие заболевания. Белорусские медики активно сотрудничают со Всемирной организацией здравоохранения, коллегами из Китая и Италии. Все действия в борьбе с вирусом направлены на эффективность, основная задача – сохранить здоровье людей.
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В Беларуси ещё 11 пациентов с коронавирусом получили первый отрицательный тест и скоро будут выписаны
Новости Беларуси. Еще 11 человек, заболевших коронавирусом, в ближайшее время могут выписаться из больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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