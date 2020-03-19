Из-за коронавируса в Таиланде ввели новые правила въезда в страну

Источник материала: СТВ

Новости Таиланда. Медстраховки и справки обязательны: в Таиланде вводят новые правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

СМИ: почти все жертвы коронавируса в Италии имели серьёзные проблемы со здоровьем

Все въезжающие в страну иностранцы, а также местные жители, которые выезжали за границу, должны будут предоставить медицинский документ, подтверждающий, что у них не выявлен коронавирус.





Также при посещении страны обязательным будет наличие медицинских страховых полисов. Ранее эта мера касалась лишь граждан четырех стран и территорий, а в ближайшее время она распространится на всех без исключения.



