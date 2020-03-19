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Из-за коронавируса в Таиланде ввели новые правила въезда в страну
19.03.2020 18:34 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Таиланда. Медстраховки и справки обязательны: в Таиланде вводят новые правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все въезжающие в страну иностранцы, а также местные жители, которые выезжали за границу, должны будут предоставить медицинский документ, подтверждающий, что у них не выявлен коронавирус.
Также при посещении страны обязательным будет наличие медицинских страховых полисов. Ранее эта мера касалась лишь граждан четырех стран и территорий, а в ближайшее время она распространится на всех без исключения.
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Новости Таиланда. Медстраховки и справки обязательны: в Таиланде вводят новые правила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. СМИ: почти все жертвы...
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