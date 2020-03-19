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Жириновский ответил Лукашенко
19.03.2020 18:06 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
Жириновский предложил Лукашенко встретиться на белорусско-российской границе и выпить по 50 грамм зубровки.
Напомним, сегодня Александр Лукашенко во время совещания по коронавирусу рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском и водке, как средстве профилактики заражения.
Жириновский ответил ему в своем телеграм-канале:
"Дорогой Александр Григорьевич!
Я бывал в Беларуси неоднократно, мы с Вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось. И я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что Вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется 2 недели сидеть на карантине – я предлагаю Вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области.
Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с Вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем – русско-белорусскую.
До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич!"
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Жириновский предложил Лукашенко встретиться на белорусско-российской границе и выпить по 50 грамм зубровки.
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