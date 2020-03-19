Жириновский ответил Лукашенко

Напомним, сегодня Александр Лукашенко во время совещания по коронавирусу рассказал анекдот о российском политике Владимире Жириновском и водке, как средстве профилактики заражения.









Жириновский ответил ему в своем телеграм-канале:





"Дорогой Александр Григорьевич!





Я бывал в Беларуси неоднократно, мы с Вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось. И я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что Вы хотите выпить со мной. Но поскольку мы не можем ездить за границу – придется 2 недели сидеть на карантине – я предлагаю Вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области.





Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с Вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем – русско-белорусскую.





До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич!"