Из-за коронавируса конференция с сотрудниками Google и Microsoft для беларусов стала бесплатной

Источник материала: KYKY

Шестая международная англоязычная конференция Venture Day Minsk 2020 состоится 16 апреля в онлайн-формате. Такое решение организаторы приняли, чтобы уберечь людей мероприятия из-за риска заразиться коронавирусом. Участие сделают бесплатным.

Все купленные ранее билеты будут действительны на Всемирной Неделе Предпринимательства (запланирована на ноябрь 2020-го) либо по желанию организаторы вернут стоимость.

Напомним, тема конференции – «Тренды предстоящего десятилетия». Все заявленные спикеры конференции VDMinsk – 'nj представители Google, TikTok, Microsoft, Viber, Revolut, Fetch.ai и так далее – чувствуют себя хорошо, и пока их выступления подтверждаются.

Конкурс стартапов, как и голосование за победителя, пройдет также в режиме онлайн. За подробностями переходите по ссылке .