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Александр Лукашенко рассказал об организации «зелёных коридоров» для транзитных грузов
19.03.2020 19:43 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 марта во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко оценил результаты профилактики и поставил новые задачи.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Они приехали, покушали, заправились. За сутки они должны проехать Беларусь. Чтобы они не заехали куда-то в Беларусь, если вдруг заразу какую-то привезут. Мы не прекращаем и не закрываем, просто организовываем эти маршруты.
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Новости Беларуси. 19 марта во Дворце Независимости обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко...
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