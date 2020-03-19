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Жириновский пригласил Лукашенко выпить водки и зубровки на границе

19.03.2020 19:44 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на анекдот, который 19 марта на совещании рассказал президент Беларуси Александр Лукашенко. Свой ответ он опубликовал у себя в телеграм-канале.


Владимир Жириновский. Фото: Reuters

— Дорогой Александр Григорьевич!, — обратился к Лукашенко Жириновский. — Я бывал в Беларуси неоднократно, мы с вами встречались. Правда, в последнее время никак увидеться не получалось.

Далее Владимир Жириновский предполагает, что, судя по последнему анекдоту, рассказанному Александром Лукашенко, президент Беларуси не прочь выпить с лидером ЛДПР.

— Но поскольку мы не можем ездить за границу — придется две недели сидеть на карантине — я предлагаю вам встретиться на белорусско-русской границе в Смоленской области. Там наш губернатор Алексей Островский накроет нам стол, мы с вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем — русско-белорусскую. До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич! — подытожил Жириновский.

Напомним, 19 марта Александр Лукашенко вспомнил свой недавний совет, что от коронавируса можно уберечься баней и водкой. И рассказал анекдот о Владимире Жириновском, который раскритиковал его слова.

 — Владимир Вольфович Жириновский приходит домой и жене говорит: «Налей сто грамм, буду лечиться от коронавируса». Жена ему говорит, мол, ты только что Лукашенко раскритиковал: сказал, что водка не помогает. «Это я для всех сказал, а мне налей. Лукашенко не дурак, если говорит. Налей, я в баню пойду». Жена ему опять говорит: «Володя, а по-русски же сто грамм пьют после бани». Жириновский: «Это по-русски. А я по-еврейски: сто грамм до бани и сто грамм после. Наливай!» — рассказал президент и, извинившись перед Жириновским, добавил, что «не мог себе позволить не рассказать эту быль».

До этого Владимир Жириновский выступил с критикой слов белорусского президента, что от коронавируса помогает водка и сухая сауна.

 
 
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- А если надо, то там же и баньку организуем - русско-белорусскую. До встречи на границе, дорогой Александр Григорьевич!, - подытожил Жириновский.
 
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