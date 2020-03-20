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А что, что-то будет проходить в выходные? Да, вот эти мероприятия никто не отменит

20.03.2020 07:00 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сами знаете что лишило нас большей части крутых мероприятий в эти выходные, так что пришлось выбирать из того, что есть. Мы подумали, что выходить из дома вы все равно не перестанете (хотя бы из-за магазинов и прогулок с питомцами), поэтому набросали несколько идей, чем можно заняться в небольших и по возможности немноголюдных местах. Все они — в традиционной пятничной подборке AFISHA.TUT.BY.

Посмотреть премьеру в безлюдном кинотеатре


Фото: silverscreen.by

В это сложно поверить, но кинотеатры сейчас стали как никогда безопасным местом. В некоторых кинозалах даже в вечернее время ряды кресел пустуют. Мы поинтересовались у столичных сетей кинотеатров, как они борются с вирусом и как пытаются привлечь зрителей. Но, если вы и так не боитесь, перечислим премьеры, которые все-таки добрались до Минска и будут ротироваться все выходные подряд. Вот они: отличный артхаус «Белый, белый день», мультфильм «Тролли. Мировой тур», триллер «Афера в Майами» крутого режиссера Оливье Ассайаса с Пенелопой Круз в главной роли, российская авантюрная комедия «Номер 1», комедия про ограбления и мошенников «Хороший доктор». На крайняк всегда можно остаться дома и посмотреть один из семи новых российских сериалов, от которых вы точно не сможете оторваться.

Попасть на самый романтичный концерт года


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Блеск Бати» — он же Андрей Стратокастер — рокер в ковбойской шляпе и сапогах, которого называют музыкантом новой белорусской волны. В прошлом году у «Блеска Бати» вышел третий альбом «Ковбои тоже плачут» — и стало уже просто невозможно не замечать этот феномен на нашей андеграундной сцене (поэтому мы сделали с ним интервью). Уже в это воскресенье Андрей похулиганит на концерте в Минске. На наш вопрос о том, не будет ли переноситься выступление, как многие другие, «Блеск Бати» ответил: «Можете писать, что я единственный, кто не отменил». Так что держите в голове романтичную идею на конец недели в одном из самых уютных (и небольших) клубов города.

Когда: 22 марта, 20.00
Где: Хулиган
Сколько: 5 рублей

Угоститься на «Gastrofest. Святой Патрик»


Идейка для тех, кто устал заказывать еду на дом и питаться гречкой. Самый веселый и шумный гастрофест из всей серии закончится уже в эту субботу. Если вы забыли (или не знали), он посвящен Дню святого Патрика и длился вместо привычных нескольких недель всего десять дней. Как и всегда, столичные заведения подготовили для минчан сытные сеты, стоимость каждого — 15 рублей. Посмотреть на аппетитные блюда можно тут.

Когда: до 21 марта
Где: в заведениях Минска
Сколько: 15 рублей

Обсудить коронавирус в баре


Фото: предоставлено заведением Polugar Bar

В воскресенье в одном из столичных баров пройдет лекция (правильно догадались) о коронавирусе. Кажется, что кругом так много информации, но, возможно, кто-то до конца не понял, что самая уязвимая группа людей — это старики. О том, как помочь нашим бабушкам и дедушкам или пожилым соседям, расскажут на лекции. Спойлер: можно написать им записку, положить под дверь, сказать, что вы готовы покупать им продукты, чтобы только они избежали заражения. На встрече, где будет присутствовать доктор, обсудят и то, какие меры предосторожности нужно принять для себя, а также фейки в СМИ. Тему того, как справиться со стрессом во всей этой неразберихе, тоже затронут — уже вместе с гештальт-терапевтом. Для тех, кто не сможет прийти, тут будут вести прямую трансляцию.

Когда: 22 марта, 14.00
Где: бар Leone (ул.Зыбицкая, 4)
Сколько: бесплатно

Сходить на «Сірожу» (пока есть билеты)


«Сірожа». Фото: rtbd.by

Недавно «Сірожа» попал в нашу подборку про восемь самых популярных спектаклей Минска, на которые никогда нет билетов. И это не шутка! «Сірожа» — масштабная работа худрука РТБД Александра Гарцуева по пьесе культуролога Юлии Чернявской про молодость, взросление и сплетения судеб. Первое действие происходит в 80-х в комнате советского общежития, второе — в наше время. Особенно рекомендуется тем, кто любит актуальные темы, но соскучился по тому, как жили, ставили и играли «тогда».

Когда: 22 марта, 18.00
Где: РТБД
Сколько: от 18 рублей

Купить билет

Послушать стендап бесплатно


Фото: vk.com/standupvcube

Каждую пятницу в небольшом клубе «Куба» смеются с шуток локальных комиков. Стендапером здесь можно стать ситуативно: выступить на сцене клуба может любой желающий. Организаторы мероприятия обещают, что у вас будет минимум пять минут на сцене, чтобы рассмешить зрителей. Кроме непрофессионалов, которые хотят выступить на «Открытом микрофоне», опытные комики со всей Беларуси также заглядывают в «Кубу» на огонек.

Когда: 20 марта, 20.00
Где: Куба Бар (ул. Мележа, 5/1, помещение 1)
Сколько: бесплатно

Прокатиться на электросамокате


Фото предоставлено организаторами

На днях шеринг электросамокатов Eleven открыл новый сезон в 2020 году — в городе появились первые 200 самокатов. Прокатиться на них — вполне себе антикоронавирусное занятие: во-первых, кататься на самокате уж точно полезнее, чем на метро, во-вторых, на нем ты едешь один и ни с кем не контактируешь. Ищите черно-желтые электросамокаты по всему городу. Только не забудьте протереть руки антисептиком до и после поездки.

Когда: уже сейчас
Где: по всем городу
Сколько: 2 рубля за старт, 30 копеек за минуту поездки

Разобраться, что такое поп-арт


Картина «Банки с супом Кэмпбелл» Энди Уорхола

На этой неделе в столице открылась выставка «Поп-арт». Здесь можно увидеть работы самых ярких представителей поп-арта: Энди Уорхола, Джаспера Джонса, Роберта Раушенберга, Роя Лихтенштейна, Бэнкси, Роберта Индиана и многих других. Например, Максима Лагуна (сейчас ему 14 лет). В общем, есть ради чего выбираться из дома. Заодно разберетесь: поп-арт — это искусство или эпатаж, правда жизни или всеобщее помешательство.

Когда: все выходные
Где: галерея «Либра» (пр-т Независимости, 37)
Сколько: 12 рублей (взрослые), 10 рублей (студенты дневной формы обучения), 8 рублей (школьники, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы), бесплатно детям до 7 лет, участникам ВОВ, инвалидам I и II группы

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Сами знаете, что лишило нас большей части крутых мероприятий в эти выходные, так что пришлось выбирать из того, что есть. Мы подумали, что выбираться из дома вы все...
 
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