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Трамп отменил саммит лидеров G7 в США

20.03.2020 06:56 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в формате видеоконференции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.


Фото: Reuters

«Чтобы каждое государство могло сосредоточить все свои ресурсы на том, чтобы дать ответ на вызов, который представляет [заболевание] COVID-19 с точки зрения здравоохранения и экономики, по указанию президента Трампа глава Национального экономического совета и шерпа США в G7 в 2020 году Лоуренс Кадлоу проинформировал шерп других стран, что встреча лидеров G7, которую США должны были провести в июне в Кэмп-Дэвиде, теперь пройдет в формате видеоконференции», — подчеркивается в сообщении.

«Белый дом также проинформировал других членов G7, что для сохранения тесной координации президент организует встречу с лидерами в формате видеоконференции в апреле и мае, как он уже делал на этой неделе», — отмечается в документе.

«Это решение принято в соответствии с существующими мерами по сдерживанию [распространения заболевания]. Каждая страна была готова потратить крупные суммы денег и задействовала десятки людей в подготовке и организации поездки на G7. Решение провести июньскую встречу в формате видеоконференции позволит направить эти ресурсы на то, чтобы обеспечить срочные потребности каждого из государств», — сообщили в Белом доме.

В понедельник лидеры Группы семи уже провели встречу в формате видеоконференции, в ходе которой обсудили возможность отмены летней Олимпиады в Токио.

 
 
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Президент США Дональд Трамп из-за коронавируса отменит июньскую встречу лидеров Группы семи (G7) в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и вместо этого проведет саммит в...
 
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