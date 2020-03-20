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Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов и сериалов
20.03.2020 07:10 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает
«Netflix решила начать снижать скорость передачи данных во всех наших потоках в Европе». По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит качественный сервис для наших участников", — говорится в заявлении компании.
19 марта с просьбой отключения трансляции фильмов и сериалов в высоком разрешении к Netflix
Еврокомиссар призвал самих жителей Европы включать HD в стриминговых сервисах только при необходимости. Власти Швейцарии и вовсе угрожают блокировать стриминговые сервисы.
Напомним, недавно мы
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Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за...
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