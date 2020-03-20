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Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов и сериалов

20.03.2020 07:10 — Новости о Коронавирусе | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за пандемии коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Netflix снизит в Европе качество трансляций фильмов и сериалов
Фото: pixabay

«Netflix решила начать снижать скорость передачи данных во всех наших потоках в Европе». По нашим оценкам, это сократит трафик Netflix в европейских сетях примерно на 25%, а также обеспечит качественный сервис для наших участников", — говорится в заявлении компании.

19 марта с просьбой отключения трансляции фильмов и сериалов в высоком разрешении к Netflix обратился еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.
Бретон отмечал, что для победы над пандемией коронавируса населению следует оставаться дома, что может вызвать перегрузку инфраструктуры.

Еврокомиссар призвал самих жителей Европы включать HD в стриминговых сервисах только при необходимости. Власти Швейцарии и вовсе угрожают блокировать стриминговые сервисы.

Напомним, недавно мы спросили у белорусских интернет-провайдеров, может ли возрасти нагрузка на интернет-сеть, если белорусы больше времени будут проводить дома. В А1 заявили, что готовы к двойным нагрузкам, но при этом «оставляют за собой право снижения качества потокового видео в целях обеспечения достаточного доступа ко всем критически важным сервисам всем абонентам».

 
 
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Американская компания Netflix в течение следующего месяца снизит качество трансляций фильмов и сериалов, что позволит избавить сети от повышенной нагрузки из-за...
 
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