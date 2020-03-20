Самая сложная эпидобстановка наблюдается в Италии, Испании, Франции и Германии

Источник материала: Вороновская газета





Самая сложная эпидемиологическая обстановка наблюдается в Италии, Испании, Франции и Германии, сообщает Euronews .

Европа остается очагом распространения коронавирусной инфекции. В регионе выявлено свыше сотни тысяч случаев заражения.

В Италии с начала пандемии вирусом заразились более 41 тыс. человек. По данным на вечер 19 марта, за сутки на Апеннинах скончались 427 человек. Всего с начала вспышки умерли 3405 больных, это приблизительно на 150 больше, чем в Поднебесной. По словам китайских медиков, принимаемых итальянскими властями усилий по борьбе с COVID-19 недостаточно. «Я полагаю, что в Милане, столь пострадавшем от коронавируса, не действуют строгие карантинные меры. Общественный транспорт все еще работает, люди передвигаются по городу. В гостиницах устраиваются обеды и вечеринки», — отметил представитель Красного Креста Китая Сунь Шуопэн.

Жители Италии находятся в самоизоляции почти две недели. Изначально карантин вводился до 3 апреля, однако он будет продлен. Правительство намерено ввести дополнительные ограничения для населения, которые будут касаться прогулок на открытом воздухе. Также власти распорядились сократить часы работы продуктовых магазинов по выходным дням. Все больше офисов государственных учреждений переводятся на удаленный режим работы. Сокращается персонал в банках и почтовых отделениях, которые пока открыты.

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