Принц Уильям заменит Елизавету II на троне

Источник материала: Вороновская газета





Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям будет выполнять её обязанности, пока монарх находится на карантине, сообщает Daily Mail.

Как утверждают королевские эксперты, наследник временно займет место бабушки на троне в связи с пандемией коронавируса. Дело в том, что сама 93-летняя королева и её сын – 71-летний отец Уильяма принц Чарльз – находятся на карантине.

Известно, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей, а поскольку королева и ее сын относятся к возрастной категории, которая находится в группе риска, полномочия бабушки временно возьмет на себя 37-летний внук. Герцог Кембриджский будет вместо нее участвовать в мероприятиях, где необходимо было ее присутствие.

Королева Елизавета II ранее покинула Букингемский дворец и изолировалась в Виндзорском замке.

Также туда прибыл ее супруг принц Филипп. Состояние здоровья монаршей четы не вызывает опасений, отмечает издание.

Ожидается, что королева и ее муж пробудут в изоляции до Пасхи.

Добавим, что брат Уильяма – принц Гарри – отказался от королевских обязанностей и переехал в Канаду, поэтому его кандидатуру не рассматривали как замену королеве. Гарри и его супруга Меган Маркл тоже в настоящее время изолировались в своем особняке и рассказали, как защищаются от коронавируса. Так, Маркл заставила весь персонал ходить в масках и латексных перчатках.

ОНТ