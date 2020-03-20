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Принц Уильям заменит Елизавету II на троне
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям будет выполнять её обязанности, пока монарх находится на карантине,
Как утверждают королевские эксперты, наследник временно займет место бабушки на троне в связи с пандемией коронавируса. Дело в том, что сама 93-летняя королева и её сын – 71-летний отец Уильяма принц Чарльз – находятся на карантине.
Известно, что коронавирус особенно опасен для пожилых людей, а поскольку королева и ее сын относятся к возрастной категории, которая находится в группе риска, полномочия бабушки временно возьмет на себя 37-летний внук. Герцог Кембриджский будет вместо нее участвовать в мероприятиях, где необходимо было ее присутствие.
Также туда прибыл ее супруг принц Филипп. Состояние здоровья монаршей четы не вызывает опасений, отмечает издание.
Ожидается, что королева и ее муж пробудут в изоляции до Пасхи.
Добавим, что брат Уильяма –
ОНТ
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Внук королевы Великобритании Елизаветы II принц Уильям будет выполнять её обязанности, пока монарх находится на карантине, сообщает Daily Mail. Как утверждают...
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