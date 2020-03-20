Какие меры по сдерживанию коронавируса приняты в Витебской области?

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Об эпидемиологической ситуации в Витебской области и мерах, предпринимаемых для сдерживания распространения коронавируса COVID-19, рассказал начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Юрий Деркач.

Две больницы в Витебске, по словам руководителя облздрава, подготовлены для оказания помощи пациентам с острыми респираторными инфекциями и пневмонией.

Наши медики имеют необходимое оборудование для оказания помощи при среднетяжелой и тяжелой формах протекания инфекции. В частности, в регионе в наличии более 350 аппаратов искусственной вентиляции легких, причем порядка 30 могут работать изолированно, без централизованной подачи кислорода.

Областной диагностический центр перепрофилирован для диагностики только лиц с острыми респираторными вирусными инфекциями, которые нуждаются в дополнительном обследовании. Стоит отметить, что обследованием на наличие РНК коронавируса охвачены пациенты с пневмонией, лица с признаками ОРВИ, имеющие в анамнезе контакт первого и второго уровней с теми, у кого тест на носительство РНК вируса дал положительный результат. В Витебской области организовано более 20 пунктов забора биоматериала на лабораторное исследование на COVID-19. Тесты делаются только по показаниям. Если у жителя области возникли подозрения на инфекцию, он должен обратиться на специальные многоканальные телефонные линии. В соответствии с симптоматикой и анамнезом будет принято решение о дальнейших действиях, при возможном риске коронавируса скорая госпитализирует его в инфекционное отделение.

Как и в прошлые годы, в период эпидемиологического подъема заболеваемости ОРВИ в стационарных учреждениях приостановлены плановые госпитализация и операции. В прежнем режиме продолжают функционировать Витебская городская больница скорой медицинской помощи, областные больница, роддом, кардиоцентр и онкодиспансер.

– Мы готовы оказать специализированную помощь, обеспечить лечебные мероприятия, провести выявление лиц, контактировавших с носителем РНК вируса, но при сдерживании потоков вирусной инфекции и среднетяжелых, тяжелых форм заболевания важную роль играют сами граждане, которые должны адекватно оценить ситуацию, соблюдать рекомендации медработников, – подчеркнул Юрий Деркач и призвал жителей области ответственно отнестись к соблюдению мер индивидуальной профилактики, дабы обезопасить себя и окружающих.

Медики советуют избегать людных мест, перемещение в общественном транспорте по мере возможности заменить пешими прогулками, отказаться от поездок в другие населенные пункты, ограничить круг общения.

В очередях, на остановках общественного транспорта стараться держаться на расстоянии не меньше метра друг от друга. На рабочих, в общественных местах систематически обрабатывать руки дезинфицирующими спиртосодержащими средствами, особенно после контакта с дверными ручками, кнопками в лифте, перилами и прочими предметами, на которые может осесть вирус. Стараться не дотрагиваться руками до рта, носа и глаз. Также по возвращении домой с улицы необходимо тщательно (не менее 20 секунд) мыть руки щелочным мылом (наилучший вариант – хозяйственное), также рекомендуется выпить горячий чай, поскольку температура выше 45–60 градусов негативно сказывается на вирусе.

Пожилым людям, а они наиболее подвержены заболеванию и его сложным формам течения, желательно оставаться дома. Дети, а также люди в возрасте до 60 – 65 лет, не имеющие патологий бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, сахарного диабета и других хронических заболеваний, способствующих закреплению вируса, как правило, переносят инфекцию в легкой форме. Однако меры предосторожности не помешают каждому.

При подозрении на коронавирус не стоит идти в поликлинику, необходимо позвонить по телефонам:

в Витебске — 8 (0212) 67-36-44,

Полоцке — 8 (0214) 74-39-44,

Новополоцке — 8 (0214) 57-36-44,

Орше — 8 (0216) 51-34-41 и 51-34-48.

По материалам vitebsk-region.gov.by