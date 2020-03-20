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Закрывшись в спальне от детей, с грязной головой и подальше от холодильника - как работают белорусы «на удаленке»

20.03.2020 11:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Коронавирус неожиданно внес свои правки в планы людей и компаний, в которых они работают. При возможности удаленной работы из дома многие компании предлагают своим работникам не приходить на работу, чтобы уменьшить шансы заболеть COVID-19.

Для кого-то перенос офиса ближе к дивану и холодильнику — счастье. Другим же не хватает офисной суеты и общения с коллегами. Не стоит забывать и о фрилансерах, для которых отсутствие офиса — в принципе не проблема, а работа из кафе, дома, или коворкинга — многолетняя практика. TUT.BY собрал пять историй, рассказывающих о вынужденном и добровольном опыте работы из дома.

Дмитрий, главный исполнительный директор в GanttPRO. Работает из дома 3 дня

— Наша компания и раньше работала на аутсорсе, по сути «на удаленке» от заказчика, но опыта работы из дома у меня, как такового, не было. Жене и детям я объяснил, что все будет, как и раньше, то есть я, как и раньше в это время, на работе. Слава богу, у меня есть возможность запереться в спальне. Работаю в обычной домашней одежде, не в трусах. Жена построила местный тренажерный зал — это лавка и гантели, но я в него пока не хожу.


В нашей компании есть daily meeting в 12 часов, где мы обычно собираемся вместе и обсуждаем рабочие моменты. Изначально думали, что с переходом на удаленную работу будем переписываться, но решили созваниваться, чтобы видеть какие-то другие лица кроме тех, что дома. Пока все весело, много шутим. Начинаю работать в то же время, что и в офисе. Заканчиваю рабочий день в 7−8 вечера — просто выхожу из спальни и иду смотреть с женой сериальчики, вот Дудя вчера смотрели. Не знаю, сколько мы еще так по домам просидим, но мне хочется сохранить такое условное разграничение.


В нашем с женой распределении обязанностей ничего не поменялось, она и раньше занималась детьми и домом. Младшая дочка и так была на карантине с ветрянкой, а старшую мы оставили дома, предупредив классного руководителя. Ожидали, что от нас потребуют каких-то документов, но мы даже заявление не писали.


Я в целом очень люблю свою работу и скучаю по офису, где мне нравится общаться с людьми. Пока прошло совсем немного времени и вроде все нормально, но, может, через недельки две я тут завою. Мне даже в конце отпуска хочется скорее на работу, окунуться в атмосферу, где ты что-то делаешь и решаешь какие-то проблемы.

Марис, переводчица, домашний садовод. Работает из дома последние 3 года

— У меня есть опыт работы в офисе экономистом и контент-менеджером. Занимаюсь переводами с литовского, а он нечасто востребован и никто в штат брать не станет. У меня ИП, и я работаю удаленно с несколькими бюро переводов. Если нет силы воли и умения держать себя в ежовых рукавицах, то постель становится и обеденным, и рабочим столом — фриланс не получится. Хорошо концентрироваться на работе помогают дедлайны, когда перевод нужен срочно, еще вчера, то не будешь отвлекаться на пиликанье телефона.


Одно время страдала, что у меня нет больше корпоративов, но никто не запрещает общаться с друзьями, а если очень хочется потанцевать, можно пойти в клуб.

Мой муж — звукорежиссер и оборудовал себе дома звукоизолированную студию. Нашему ребенку 10 месяцев, и мы работаем по очереди. У нас обоих неполная занятость и получается координироваться.

Мне удобно работать с переводами дома, не нужны никакие коворкинги, другие люди меня бы только отвлекали. Мне нравится сидеть в своей тихой каморке и побубнить, если нужно. Я встаю в 5−6 утра и хорошо концентрируюсь на работе с переводами, а днем занимаюсь проектом городской фермы, по которой много деятельности с поиском финансирования, разные встречи нужны. Мне очень нравится такое переключение.


Но если мне нужно что-то придумать, сочинить какой-то текст, то дома я расплываюсь, высасываю из пальца и ничего не выходит. Мне лучше сочиняется в какой-нибудь кафешке с кофе и розеткой, где можно наблюдать за людьми.

В последнее время стараюсь меньше работать, потому что уже не хватает внутренних ресурсов, ребенку все же 10 месяцев. Если очень надо, то посижу над переводами и 6 часов, но стараюсь не переводить больше трех часов в день. Это мой предел.

Диана, руководитель отдела авиаперевозок. Работает из дома 4 дня

— В нашей компании и раньше было принято работать из дома, если кто-то заболел или плохо себя чувствует. Тогда можно было и в кровати с ноутбуком полежать, а сейчас все серьезнее и неизвестно, сколько продлится. Поэтому нужно приложить больше усилий, чтобы настроиться на рабочую атмосферу. Сейчас руководителям важно наладить коммуникацию между сотрудниками, когда все по домам сидят. Мы создали чат в телеграме, в котором стараемся общаться в том числе на отвлеченные темы, поддерживаем командный дух — так «удаленка» психологически легче переносится. Так создается впечатление, что мы в офисе, хоть и каждый у себя дома, но «вместе» пьем кофе.


Я живу по тому же режиму, который был у меня раньше, только не трачу 2 часа на дорогу до офиса и обратно. Никакой работы на диване или в пижаме, организовала себе удобное рабочее место. Даже духами специально дома пользуюсь. Также стараюсь выдерживать баланс рабочей и личной жизни и заканчиваю все дела к 18.00, обязательно делаю перерыв на обед, но пока не настроилась на максимально эффективный режим работы, потому что все время что-то отвлекает. То обед надо приготовить, то белье развесить. Многие коллеги жалуются, что их постоянно тянет к холодильнику, но я, кажется, наоборот, похудею «на удаленке».


Больше всего не хватает общения с коллегами. Вечером стараюсь выходить на прогулку, так как если сидеть все время в четырех стенах, то можно сойти с ума. У меня нет паники по поводу текущей ситуации, но стараюсь избегать скоплений людей, так как не все вокруг ответственно относятся к рекомендациям ВОЗ

Дарья, фотожурналист. Работает во фрилансе 6 лет

— Последний раз я ходила на работу в офис в 2014-м, потом меня сократили и я стала фрилансером. У меня были выездные съемки и, как таковой, работы из дома было немного. С появлением сына я осознала, что мои ресурсы ограничены и свободное время стоит денег няне. Со временем пришла к тому, что занимаюсь только тем, что делает меня счастливой, реализует мои творческие амбиции. Никакой работы через «не могу».


Сейчас у меня двое детей и младшей дочке 9 месяцев, работаю над проектом Humans of Minsk, потому что это моя отдушина. Я фотограф, и мне тяжело дается работа с текстом. Чтобы написать хорошую историю, нужно выслушать час диктофонной записи и быть предельно сконцентрированной на мыслях героя. Пытаясь работать дома днем, я постоянно отвлекаюсь на детей и чаще откладываю работу на ночь, когда все спят. За день с детьми я устаю, голова плохо работает, и моя ночная производительность очень слабая, порой на историю уходит несколько ночей. Отвлекаюсь на мессенджеры и соцсети, потому что не могу закрыть для себя эти окна во взрослый мир и мне не хватает общения.


Дома с детьми работать сложно и порой невыносимо, поэтому я стараюсь не брать на себя много обязательств, чтобы никого не подводить. Пару раз было, что переоценивала свои силы, нужно срочно сдавать проект, дети разносят квартиру, а я сижу с грязной головой за ноутбуком и стараюсь глубоко дышать, чтобы не заорать от отчаяния. Есть люди, которым помогает четкий тайм-менеджмент, но я не сумела выстроить эффективный график работы из дома, кроме как просто сваливать все на ночь и постоянно недосыпать.

Как-то зашла в детскую, а сын попросил «не отвлекать его от работы», потому что он обрабатывает фотографии на своем ноутбуке из коробки от конфет. Сын так меня косплеил, и меня накрыло чувством вины, что я уделяю ему недостаточно внимания. Мне бы очень хотелось провести границу и быть дома только мамой. Просто когда выхожу одна в магазин, остаюсь наедине со своими мыслями, меня вдохновение посещает, идеи рождаются. В домашней рутине это невозможно.

Алина, ИП. Работает из дома 10 лет

— Я помогаю студентам в написании курсовых и дипломных работ. На сегодняшний момент мне ничего не мешает работать дома, все дети распиханы по садам и школам. А раньше я работала в основном по ночам. Занятость сезонная и авральная. В моей жизни нет двух месяцев — января и июня, в это время я могу работать и по 20 часов в день. Мои дети знают, что в эти месяцы меня просто нет, они переходят на пельмени, и их мама — это папа.


Я ушла в первый декрет на последнем курсе университета, со вторым ребенком защищала магистерскую, сейчас у меня их трое. Кроме работы из дома, я несколько месяцев ездила работать к 7 утра инженером на завод. Мне не понравилось, и я вернулась на вольные хлеба. До сих пор не знаю, кому я там была нужна в 7 утра.

Моя работа «на удаленке» началась с того, что в какой-то момент, сидя дома с первым ребенком, я поняла, что знаю всех в «Доме-2». Вначале это шло фоном, а потом стало засасывать, я поняла, что деградирую и мне нужно чем-то заниматься. Все друзья еще ходят на пары, а я дома с ребенком в каком-то зазеркалье за обоями. Начала помогать им с курсовыми, постепенно заказчиков становилось все больше.


Вначале я работала в коридоре, хороший здоровенный стол у меня появился только через 4 года. К нему запрещено подходить детям, за это можно получить. Работаю под советские фильмы фоном, знаю их практически наизусть, как и вся моя семья — мы дома разговариваем цитатами. Иногда работы так много, что я не замечаю, как стемнело или рассвело. Самое обидное, что моя работа востребована весной и я пропускаю, как все расцветает, а ведь очень люблю сезон сирени в Ботаническом саду.

 

 
 
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Каково работать из дома, можно ли похудеть «на удаленке» и как не отвлекаться на бытовые мелочи. TUT.BY собрал 5 историй людей, вынужденно или добровольно работающих...
 
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