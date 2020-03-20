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Лукашенко: гвалт и психоз с коронавирусом заставил людей быть аккуратнее
20.03.2020 13:44 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня
Глава государства подчеркнул, что "поднялся гвалт и психоз коронавирусный", а при этом важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.
Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры.
"Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси", - сказал Александр Лукашенко.
В то же время он подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Но и успокаиваться не надо, обратил внимание Президент.
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