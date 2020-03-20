Лукашенко: гвалт и психоз с коронавирусом заставил людей быть аккуратнее

Источник материала: Виртуальный Брест

Психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения научно-производственного частного унитарного предприятия "Адани", передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства подчеркнул, что "поднялся гвалт и психоз коронавирусный", а при этом важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси не такая, чтобы принимать драконовские меры.

"Надо людей, в конце концов, научить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты кашляешь, то не выходи на улицу, заразу не разноси", - сказал Александр Лукашенко.

В то же время он подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Но и успокаиваться не надо, обратил внимание Президент.