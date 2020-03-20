В минской школе отменили часть занятий. Родители говорят, у одного ученика коронавирус

Источник материала: KYKY

Родители учащихся минской средней школы №212 (в микрорайоне Сухарево) рассказали «Свободе», что массово подали заявления об освобождении своих детей от занятий до 27 марта – практически до начала весенних каникул. Со слов нескольких собеседников журналистов, такая инициатива исходила именно от администрации учебного заведения. Мол, принесите заявления, будто это вы сами не хотите вести детей на уроки.

В чем причина такой просьбы со стороны руководства – родители не в курсе. По слухам, коронавирус обнаружили у одного из учеников 212-й школы, но карантин не вводят. Такой предположение озвучил Максим, чей сын ходит в 212-ю школу.

Той же версией происходящего со «Свободой» делится Маргарита, мать одного из школьников. Она также добавляет, что учительнице класса, где у ребенка якобы выявили заболевание, а всех его одноклассников забрали на анализы (официального подтверждения этой информации нет, Минздрав ее тоже не комментировал), приказали молчать и даже «угрожали увольнением».

По словам сотрудников школы, в здании второй день ведется санитарная обработка. Однако в тех классах, где остались дети, уроки продолжаются. «Занятия у нас прекращены частично, в некоторых классах уроки сегодня состоятся, – говорит директор школы Ольга Косолапова. – Мы идем навстречу тем родителям, которые пожелали оставить детей дома и написали соответствующие заявления. Это их инициатива. А учителя все работают».

Что касается причины такой ситуации, Косолапова сказала, что это связано с эпидемией коронавируса. Но действительно ли ученик школы заболел COVID-19, директор подтвердить отказалась. Лишь ответила: «Вопрос не к нам».

Фото обложки: Evelyn Bencicova.