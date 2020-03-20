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В минской школе отменили часть занятий. Родители говорят, у одного ученика коронавирус
20.03.2020 13:43 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Родители учащихся минской средней школы №212 (в микрорайоне Сухарево)
В чем причина такой просьбы со стороны руководства – родители не в курсе. По слухам, коронавирус обнаружили у одного из учеников 212-й школы, но карантин не вводят. Такой предположение озвучил Максим, чей сын ходит в 212-ю школу.
Той же версией происходящего со «Свободой» делится Маргарита, мать одного из школьников. Она также добавляет, что учительнице класса, где у ребенка якобы выявили заболевание, а всех его одноклассников забрали на анализы (официального подтверждения этой информации нет, Минздрав ее тоже не комментировал), приказали молчать и даже «угрожали увольнением».
По словам сотрудников школы, в здании второй день ведется санитарная обработка. Однако в тех классах, где остались дети, уроки продолжаются. «Занятия у нас прекращены частично, в некоторых классах уроки сегодня состоятся, – говорит директор школы Ольга Косолапова. – Мы идем навстречу тем родителям, которые пожелали оставить детей дома и написали соответствующие заявления. Это их инициатива. А учителя все работают».
Что касается причины такой ситуации, Косолапова сказала, что это связано с эпидемией коронавируса. Но действительно ли ученик школы заболел COVID-19, директор подтвердить отказалась. Лишь ответила: «Вопрос не к нам».
Фото обложки: Evelyn Bencicova.
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