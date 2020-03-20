Источник материала: Клiч Радзiмы

Еще 11 заболевших коронавирусом белорусов получили первый отрицательный тест на наличие заболевания . Об этом рассказал сегодня журналистам заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава Игорь Карпов, передает корреспондент БЕЛТА.

Что переносит ребенок на ногах, может вызвать тяжелое заболевание у пожилого

«Это то время, когда необходимо проявить самое профессиональное и теплое отношение к нашему пожилому поколению, — сказал Игорь Карпов. — Дело в том, что основной контингент риска — это пожилые люди с серьезными сопутствующими заболеваниями. К этому контингенту людей сейчас надо проявить максимальное внимание».

Медик призвал оказывать старшему поколению посильную бытовую помощь, чтобы у них не было необходимости появляться в местах скопления людей, и при возможности оградить от контактов с потенциальными носителями вируса. «Нужно хорошо помнить: то, что переносит ребенок на ногах, может вызвать у пожилого человека критическое, тяжелое заболевание».

Главный инфекционист Минздрава подчеркнул, что сейчас очень многое зависит от общества. «Нужно посмотреть вокруг себя, понять проблемы одиноких людей и принять меры, чтобы обезопасить их от инфекции», — добавил он.

Очень важно соблюдать порядок самоизоляции

Заместитель главврача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская ситуацию с коронавирусом в Беларуси назвала контролируемой. Она обратила внимание, что меры профилактики этого заболевания такие же, как и при острых респираторных инфекциях.

«Мы работаем по нескольким направлениям. В первую очередь это предупреждение завоза коронавирусной инфекции. В последнее время география завозов расширилась. Если на первом этапе видели в основном завозы из Италии, то теперь это (пусть по одному случаю, но тем не менее) Польша, Франция, Германия, Австрия, Великобритания. Работа, которая проводится Государственным пограничным комитетом и Минздравом на границе, будет продолжаться. Но есть акценты: тем людям, которые возвращаются из эпидемиологически неблагополучных стран, очень важно соблюдать порядок самоизоляции», — подчеркнула Ирина Глинская. Такие меры, по ее словам, позволяют уделить внимание собственному здоровью, а также обезопасить окружающих от передачи вируса.

При выявлении заболевшего коронавирусом медики активно работают, чтобы определить его круг контактов, людей, которые могли подвергнуться риску. В основном к таким мерам относятся с пониманием, но часть людей считает их избыточными, заметила заместитель главврача. «Большинство из них здоровы, у кого-то периодически выявляются какие-то другие сезонные вирусы. По прошествии периода наблюдения они продолжают свою обычную жизнь», — добавила она.

Профилактические мероприятия будут проводиться и в отношении соцработников, почтальонов и других людей, которые часто контактируют с пожилыми. «Усиливается надзор за их состоянием здоровья. В своей работе эти люди будут использовать маски, перчатки — не для того, чтобы защитить себя, а чтобы в первую очередь не принести инфекцию пожилым людям», — пояснила Ирина Глинская.

Разработано несколько сценариев реагирования

Заведующий организационно-методическим отделом Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии Александр Петкевич привык работать с опасными вирусами. По его словам, один из элементов эффективного контроля инфекций — формирование позитивного отношения у населения к этой проблеме. Человек должен сам думать о своем здоровье: укреплять иммунитет, правильно питаться, мыть руки, знать, когда стоит носить маски, а когда они бесполезны. «Человек должен беспокоиться о своем здоровье и продумывать, как это делать», — отметил эпидемиолог.

У белорусских медиков разработано несколько сценариев реагирования на распространение коронавируса. Они готовы работать при единичных, групповых и массовых заболеваниях. По словам заведующего отделом анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии Александра Дзядзько, главное не допустить всплеска инфицирования и массового поступления пациентов в реанимацию, как в Италии: такого не выдержит ни одна система.