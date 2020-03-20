Александр Лукашенко посетил предприятие "Адани", выпускающее медтехнику и системы безопасности

Источник материала: Ивьевский край

Более 85% продукции предприятия идет на экспорт.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня посетил научно-производственное частное предприятие "Адани", которое занимается выпуском медицинской техники и систем безопасности, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Прибыв на "Адани", Александр Лукашенко в первую очередь поинтересовался, откуда произошло название предприятия. Ему рассказали, что ADANI - это аббревиатура ADvanced ANalytical Instruments (новые аналитические приборы). В начале своего пути (компания была создана в 1991 году) предприятие занималось разработкой ядерно-физических приборов для решения прикладных задач.

Об основных принципах работы предприятий

"Что вы нового придумали?" - спросил Президент у основателя и гендиректора "Адани" Владимира Линева.





Бизнесмен рассказал главе государстве, какие направления осваивают на предприятии, а также о модельном ряде оборудования. По его словам, более 85% продукции идет на экспорт.

Александр Лукашенко также поинтересовался динамикой финансовых показателей. Руководитель "Адани" ответил, что цифры продолжают расти.





Глава государства ознакомился с организацией работы на предприятии, особенностями производства. Президент посетил центр исследований, лаборатории, опытное производство и сборочный участок.

"Адани" - высокотехнологичное предприятие полного инновационного цикла (разработка, производство, сервис). Оно ориентировано на разработку технологий в области цифровой визуализации медицинского рентгеновского изображения, систем рентгеновского досмотра и неразрушающего контроля.

Факты об "Адани"

С 2010 года "Адани" является резидентом свободной экономической зоны "Минск". За прошедшие годы здесь создано 545 рабочих мест, вложено инвестиций на сумму $38,6 млн, в том числе в основной капитал - $25,6 млн.





"Адани" поставляет продукцию в 86 стран. Это научные аналитические приборы, медицинское рентгендиагностическое оборудование, досмотровое рентгеновское оборудование, сканеры человека в полный рост, багажные и транспортные сканеры. В прошлом году экспортировано товаров почти на $40 млн. Средняя зарплата персонала, занятого в производстве, превысила Br2,5 тыс. (по итогам 2019 года).













В СЭЗ "Минск" в 2010 году также было зарегистрировано ЗАО "Адани Технолоджис". Оно занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками. Для этого здесь построен центр стратегических инноваций и технологий. В 2010-2019 годах на предприятии создано 136 рабочих мест, привлечено инвестиций в основной капитал на 10,2 млн евро.













О локомотивах в бизнесе и финансовом кризисе

После посещения предприятия, Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Компания "Адани", по мнению Президента, является образцом для многих других предприятий. "Это образец, это высокий интеллект, высокий уровень импортозамещения, большие амбиции - увидели, где-то за рубежом производят: а что, мы не можем?" - охарактеризовал предприятие глава государства.

Он назвал компанию локомотивом инновационной продукции. "Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие", - сказал Президент.





Поинтересовались у Александра Лукашенко и его мнением касательно развития финансово-экономической ситуации в мире. Глава государства был краток: "Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место". О ситуации с коронавирусом Не обошли журналисты стороной и тему коронавируса. Недавно стало известно, что, несмотря на опасную ситуацию, за последние дни около 10 тыс. белорусов уехало отдыхать за рубеж. Александр Лукашенко заявил, что не понимает такие поступки. "А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать", - констатировал он. Тем не менее Президентом поставлена задача помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину. "Надо людей в конце концов заставить отвечать за себя и тех, кто рядом. Если ты сморкаешься, кашляешь, так не выходи на улицу и не трави других, заразу не разноси. В этом вся суть. И очень многие государства очень жесткие меры в этом плане предпринимают", - сказал Александр Лукашенко. В то же время он подчеркнул, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать драконовские меры. Об аномально теплой зиме В конце встречи с Президентом, журналист спросили у него, как аномально теплая зима и в целом изменения климата отразятся на сельском хозяйстве и готова ли страна к климатическим катаклизмам. Александр Лукашенко заявил, что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной. "То есть, пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная", - резюмировал глава государства. "То есть, пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная", - резюмировал глава государства.







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Честная конкуренция, использование отечественной продукции - Александр Лукашенко об основных принципах работы предприятий

Ключевыми принципами работы для предприятий должны быть честная конкуренция и использование в производстве отечественной продукции. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил при посещении инновационного предприятия "Адани" , передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подробно интересовался условиями работы резидентов свободных экономических зон и преференциями, которые они имеют. Он подчеркнул, что льготы им будут сохранены только в том случае, если будет серьезная отдача для страны.

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Александр Лукашенко поручил продолжить оснащение медучреждений страны томографами "Адани"





Президент Беларуси Александр Лукашенко при посещении инновационного предприятия "Адани" позитивно оценил изготовленные ими компьютерные томографы и поручил продолжить оснащение медучреждений страны этими аппаратами, передает корреспондент БЕЛТА.

В прошлом году компания уже поставила по заказу Минздрава семь компьютерных томографов в разные регионы страны, выиграв тендер - она предложила цену вдвое меньше, чем у зарубежных производителей. Глава государства поинтересовался характеристиками новинки и по итогу поручил руководителю "Адани" взять на личный контроль оснащение подобными аппаратами медучреждений по всей стране. "Возьми на контроль обеспечение медучреждений аппаратами аналогичного класса собственного производства, - сказал Президент. - Главное - ты свой, ты на месте и это дешевле".

Как доложил министр здравоохранения Владимир Караник, сейчас обсуждается возможность того, чтобы компания "Адани" взяла под централизованное сервисное обслуживание всю свою технику, которая сейчас работает в медучреждениях (только рентген-аппаратов по стране около 850). Это позволит сэкономить время и исключить длительный простой оборудования.

Обсуждалась также тема проведения тендерных закупок для нужд здравоохранения. Президент подчеркнул эффективность этой процедуры, поскольку "соревнование должно быть". Возможны прямые поставки, если отечественный производитель предлагает выгодную цену. "Но тогда надо не о своем кармане заботиться, а по-хозяйски искать, как дешевле купить качественный товар", - сказал Президент.

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Александр Лукашенко: психоз с коронавирусом заставил людей быть аккуратнее

Психоз, связанный с коронавирусом, заставил людей быть аккуратнее, повсеместно соблюдать элементарные меры. Такую точку зрения выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения научно-производственного частного унитарного предприятия "Адани", передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что "поднялся гвалт и психоз коронавирусный", а при этом важно соблюдать элементарные меры гигиены, начиная с мытья рук.

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Александр Лукашенко про "Адани": это локомотив, надо на прицеп взять другие предприятия







Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил инновационной частной компании "Адани" взять под управление некоторые госпредприятия. Об этом глава государства заявил при посещении компании, передает корреспондент БЕЛТА.

"Это образец, это высокий интеллект, высокий уровень импортозамещения, большие амбиции - увидели, где-то за рубежом производят: а что, мы не можем?" - охарактеризовал предприятие Президент.

Он назвал компанию локомотивом инновационной продукции. "Хотим, чтобы взяли на прицеп наши другие предприятия и тащили за собой, а они пусть производят комплектующие", - сказал Александр Лукашенко.

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Александр Лукашенко: одной ногой уже вступили в финансовый кризис, теперь пытаемся вернуть ее назад

Как будет развиваться финансово-экономическая ситуация в мире, до конца неясно, в Беларуси ее анализируют. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам во время посещения научно-производственного частного предприятия "Адани", передает корреспондент БЕЛТА.

"Не хочу быть банальным, просто выскажу свое мнение. Что касается финансово-экономического кризиса, мы уже туда одной ногой вступили. А сейчас, поскольку волатильность и колебания по всем направлениям очень высокие, пытаемся эту ногу вернуть на место, - сказал Александр Лукашенко. - В чем главный вопрос: удастся нам обратно эту ногу вернуть и рядом поставить или же мы туда и вторую ногу всунем?"

По словам Президента, пока неясно, насколько сильно ухудшится экономическая ситуация в мире. Возможно, у стран еще получится вернуться к тому уровню развития, который был вчера. "Надо анализировать, что мы сейчас делаем. Впереди послание Президента народу и парламенту, поэтому прорабатываем и анализируем некоторые направления. Возможно, к тому времени обстановка позволит нам сделать определенные однозначные выводы", - добавил глава государства.

АлександрЛукашенко о погодных условиях: идеальные для сельхозработ







Погодные условия в настоящий период времени идеальны для сельхозработ, в том числе весенне-полевой кампании. Такую точку зрения выразил журналистам Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения научно-производственного частного унитарного предприятия "Адани", передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты поинтересовалась, как аномально теплая зима и в целом изменения климата отразятся на сельском хозяйстве и готова ли страна к климатическим катаклизмам. В связи с этим глава государства подчеркнул, что аграрный сектор экономики готов к изменениям климата, а сегодняшняя ситуация просто идеальная для посевной.

"Что касается этого года, то должен сказать, что ситуация идеальная. Почему идеальная? Потому что при высоких температурах зимой шли дожди, поэтому при отсутствии снега большой запас влаги в почве", - констатировал глава государства.

Президент подчеркнул: в связи с такими пока благоприятными условиями надо быстрее посеять ранние зерновые и в целом организованно провести весенне-полевые работы. Он не исключил, что тогда удастся закончить в более ранние сроки уборку зерновых. "То есть, пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная", - резюмировал Президент.

Кроме того, Александр Лукашенко обратил внимание, что в целом в стране достаточно давно принимаются меры в связи с изменением климата. Это касается новых видов культур, которые раньше выращивались в более южных регионах, а теперь - и в нашей стране, к примеру, те же арбузы.

"Мы уже во многом давно перестроили растениеводство, да и животноводство пришлось перестраивать", - отметил глава государства.