«Белпочта» возобновляет приём международных почтовых отправлений в некоторые страны

Источник материала: Полесская правда



Пресс-центр РУП «Белпочта» информирует о том, что в дополнение к существующим направлениям пересылки почты (Россия, Китай и Гонконг) возобновляется прием международных почтовых отправлений адресатам в следующие страны:

отправления международной ускоренной почты EMS принимаются в: Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию;

отправления письменной корреспонденции и посылки принимаются в: Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию.



В пресс-службе обратили внимание, что в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса (SARS/CoV-19) во всем мире, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.