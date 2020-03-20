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«Белпочта» возобновляет приём международных почтовых отправлений в некоторые страны
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
В пресс-службе обратили внимание, что в связи с происходящими событиями и объявленной пандемией коронавируса (SARS/CoV-19) во всем мире, возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, а также отправлений письменной корреспонденции и посылок.
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> Пресс-центр РУП «Белпочта» информирует о том, что в дополнение к существующим направлениям пересылки почты (Россия, Китай и Гонконг) возобновляется прием...
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