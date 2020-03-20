Лукашенко: беларусы, застрявшие за границей из-за пандемии коронавируса, сами виноваты

Источник материала: KYKY

Сегодня, 20 марта, Александр Лукашенко приехал на частное предприятие «Адани», где снова рассказал о том, как относится сам и как следует относиться к ситуации вокруг коронавируса в Беларуси и мире. Его речи цитирует «БелТА».

Лукашенко критично отозвался о людях, которые возвращаются из-за рубежа, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах, и скрывают это. В пример он привел бизнесмена, который прилетел в Беларусь из Италии, но обратился к врачам, когда уже находился в критическом состоянии. Из-за него пришлось взять на контроль более 300 человек, которых он потенциально мог заразить.

Президент в очередной раз назвал ситуацию с коронавирусом «психопатией». «Спланировали и устроили какой-то психический дом, – сказал он. – Но я порадовался за наших специалистов: они, не имея вакцины, не зная, как лечить, ни одного человека не потеряли».

Высказал непонимание Лукашенко и по отношению к беларусам, которые, несмотря на опасность, уехали отдыхать за границу. «А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем десять тысяч в один день забрать», – сказал он, таким образов указав на то, что люди сами поставили себя в трудную ситуацию.

Тем не менее, Лукашенко признал, что задача помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину все-таки есть. «Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся. Это обычная безглуздица, это тупость, глупость. Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет «интеграция», – сказал президент.