«Белпочта» возобновляет прием отправлений в некоторые страны

Источник материала: Tut.by

«Белпочта» возобновила прием международных почтовых отправлений в некоторые страны. Несколько дней назад из-за пандемии коронавируса «Белпочта» приостановила прием посылок во все страны, кроме России, Китая и Гонконга.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Прием международных почтовых отправлений возобновили:

в Азербайджан, Армению, Бельгию, Венгрию, Великобританию, Германию, Израиль, Нидерланды, Сербию, США, Турцию, Финляндию, Францию и Швецию принимаются отправления международной ускоренной почты EMS;

в Венгрию, Великобританию, Германию, Кыргызстан, Сербию, Нидерланды, Латвию, Литву, Турцию, Финляндию, Францию, Швецию и Эстонию принимаются отправления письменной корреспонденции и посылки.

«Белпочта» обращает внимание, что из-за сложившейся в мире ситуации (закрытие границ, прекращение многими странами авиасообщения. — Прим. ред.) возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, писем и посылок.

По данным ВОЗ, коронавирус обладает низкой устойчивостью в окружающей среде (период сохранения — в пределах нескольких часов), поэтому заражение от международного почтового отправления невозможно.

В отделениях почты рекомендуют находиться по одному человеку у каждого окна и соблюдать дистанцию между клиентами 2 метра во время ожидания в очереди.