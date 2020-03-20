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«Белпочта» возобновляет прием отправлений в некоторые страны
20.03.2020 13:59 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Белпочта»
Прием международных почтовых отправлений возобновили:
«Белпочта» обращает внимание, что из-за сложившейся в мире ситуации (закрытие границ, прекращение многими странами авиасообщения. — Прим. ред.) возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, писем и посылок.
По данным ВОЗ, коронавирус обладает низкой устойчивостью в окружающей среде (период сохранения — в пределах нескольких часов), поэтому заражение от международного почтового отправления невозможно.
В отделениях почты рекомендуют находиться по одному человеку у каждого окна и соблюдать дистанцию между клиентами 2 метра во время ожидания в очереди.
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«Белпочта» обращает внимание, что из-за сложившейся в мире ситуации возможны задержки в сроках доставки отправлений EMS, писем и посылок.
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