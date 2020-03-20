На Беларусь надвигается идеальный шторм. Эксперты предложили мощный антикризисный пакет

Источник материала: Виртуальный Брест

На Беларусь надвигается экономический шторм. Снижение выпуска в 2020 году эксперты Beroc считают практически неизбежным. Масштаб трудностей и их продолжительность во многом зависит от непредсказуемых пока факторов: как долго продлится пандемия коронавируса , насколько сильно за это время просядет глобальная экономика. Во многом последствия зависят и от реакции экономических властей, пишут Дмитрий Крук и Катерина Борнукова.







Эксперты подчеркивают: Грамотные действия на опережение — которые нужно предпринимать уже сейчас — могут смягчить потери выпуска и доходов и не допустить/ограничить финансовый стресс. Запоздалая реакция (или же и вовсе ее отсутствие) на стремительно изменяющуюся реальность, выбор неверных приоритетов и инструментов, несогласованность действий экономических властей могут привести к масштабному экономическому спаду, сопровождаемому безработицей, финансовыми и социальными потерями.

Спад ВВП на 2% по итогам 2020 года эксперты Beroc считают наилучшим сценарием, который удастся реализовать при эффективных антикризисных мерах. Без своевременной реакции этот шторм может привести к падению ВВП на 10% и более.

Принципы антикризисных мер

Люди в приоритете

При разработке поддерживающих мер встанет вопрос: что нуждается в поддержке в первую очередь, предприятия или люди? При кратковременном шоке поддержка предприятий в виде кредитных линий для поддержания ликвидности кажется двойным выигрышем: так поддерживаются занятость и доходы населения, сохраняется производительный потенциал экономики. Но при затяжном кризисе спасти все предприятия и гарантировать занятость будет сложно. Поэтому важно иметь в фокусе главную цель экономической политики — благосостояние людей, считают эксперты.

— Возможно, мы в ситуации, когда единственный способ его сохранить — прямая поддержка домохозяйств. Предлагаемые нами меры предполагают, что прямые денежные вливания от государства должны преимущественно адресоваться домохозяйствам, а фирмы могут рассчитывать на стимулы косвенного характера, — говорится в аналитической записке.

Экстраординарность

Мы находимся в чрезвычайной ситуации, которая требует нестандартных и временных мер. При принятии решений важно в первую очередь обращать внимание на их эффект, и можно закрыть глаза на возможные злоупотребления. Не важно, что пособие по безработице или поддержку ликвидности получит человек или компания, которые в этом не нуждались. Главное — предоставить помощь всем нуждающимся, пусть даже ценой несовершенной адресности в данный момент.

Гибкость и адаптивность решений

Поскольку глубина и продолжительность кризиса не могут быть предсказаны, решения по поддержке необходимо постоянно критически оценивать и, возможно, изменять в ответ на изменившиеся обстоятельства.

Меры поддержки фирм ориентированы на поддержании эффективных бизнес-моделей при равенстве форм собственности. В прошлые кризисы мы видели диспропорциональную поддержку госпредприятий, зачастую неэффективных. Нельзя позволить, чтобы противодействие кризису превратилось в новый эпизод по жизнеобеспечению хронически проблемных госпредприятий. Причем госпредприятия уже не справляются с социальными функциями, в Беларуси почти 40% занятости генерируется в частном секторе. Любой пакет мер должен предусматривать поддержку эффективным (устойчиво рентабельным в 2017- 2019 гг.) как частным, так и государственным предприятиям; как работникам всех форм собственности, так и самозанятым и безработным.

Открытость и прозрачность

Одна из основных целей экономической политики сегодня — предоставить надежный якорь для ожиданий. Без открытого обсуждения мер поддержки, прозрачности политики, и постоянной коммуникации эффективность экономической политики будет невысокой.

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Антикризисные меры

Обеспечение прозрачности и открытости (люди должны знать, что экономические власти осознают масштаб нависающих проблем и готовы к решительным антикризисным мерам, при этом сохраняя приверженность финансовой стабильности).

Прямое стимулирование выпуска и экспорта (административное стимулирование выпуска и экспорта в «рентных» видах деятельности; ускоренный «запуск» нефтепереработки (при неизменности стратегического выбора перехода ее к рыночным условиям и диверсификации поставок) даже при неоптимальных финансовых условиях; скидки покупателям калийных удобрений; устранение барьеров для реализации госпредприятиями товаров по цене ниже себестоимости (при установлении перечня товаров, не подпадающих под эту норму) — для распродажи запасов готовой продукции.

Обеспечение финансовой и ценовой стабильности (инициация валютных СВОПов с ведущими центробанками мира; выпуск гособлигаций в нацвалюте, защищенных от инфляции (с фиксированным реальным купонным доходом); обращение за кредитом МВФ (Беларусь имеет основания обратиться за кредитом фонда в рамках механизмов Stand-By Arrangements и/или Precautionary and Liquidity Line, запрос по которым может быть удовлетворен очень оперативно; усиление правила сглаживания обменного курса; инициация рассмотрения в рамках ЕАЭС вопроса о пересмотре графиков выплат по кредитам ЕФСР для всех заемщиков фонда и вопроса об изменении валюты обязательств на условную, курс которой определяется как корзина валют стран ЕАЭС.

В качестве дополнительного инструмента могут быть задействованы: поддержка валютной ликвидностью банков, реструктуризирующих кредиты из долларовых в рублевые; временная отмена расчетной величины кредитного риска при ужесточении нормативов долговой нагрузки (по вновь выданным кредитам). Эксперты считают, что отмена расчетной величины позволит банкам повысить привлекательность депозитов в национальной валюте. Эту меру Нацбанк уже реализовал. Вместе с тем, повышение нормативов долговой нагрузки для предоставление новых кредитов позволит предотвратить перетекание розничной кредитной активности в сегменты с высоким уровнем риска.

Кроме того, Нацбанк принял уже пакет контрциклических мер.

Эксперты рекомендуют перенести или отказаться от реализации от ряда инвестпроектов на государственных предприятиях. Практически в обязательном порядке такие проекты должны быть перенесены/отменены на госпредприятиях, которые демонстрировали убытки в 2017- 2019 гг., а также в случае если госпредприятия реализуют проекты со значимой импортоемкость.

Для снижения издержек нефинансовых предприятий предлагается:

Принятие временных ограничений к ценам и тарифам монополистов (газ, электроэнергия, тепло). Наиболее интенсивно такие меры могут быть применены к газотранспортным монополистам с иностранной формой собственности. Например, в дополнение к ценовым ограничениям, в их отношении может быть временно регламентирована процедура расчетов, допускающая отсрочки платежей (возможно, под гарантии местных органов власти).

Регламентация опции налоговых каникул. Фирмы с эффективной бизнес-моделью могут получить отсрочки по платежам в бюджет по отдельным видам налоговых платежей. Целесообразно, чтобы в этом случае отсроченные платежи в будущем корректировались на инфляцию и фиксированный уровень доходности.

Предоставление возможности для фирм не начислять амортизацию в 2020 году, возможность временного освобождения работников при сохранении за ними рабочего места (с выплатой ему солидарных выплат от своего нанимателя и от государства).

фото с сайта: vkontexte.ru

Поддержка домохозяйств

Базовый доход для всех, не имеющих источника дохода. Стандартное пособие по безработице эту проблему не решит — доходы будут терять и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, и те, кто раньше был занят в неформальном секторе. Всем им нужна поддержка, чтобы избежать всплеска бедности и социальных катаклизмов. Кроме того, базовый доход — отличная поддержка спроса в кризис.

Создание временных рабочих мест в здравоохранении и в прочих отраслях, финансируемых из бюджета с высокой трудоемкостью. Эти меры видятся актуальными на этапе, когда эпидемиологическая ситуация будет стабилизирована, но экономика еще будет находится в угнетенном состоянии.

Регламентация «каникул» по обслуживанию банковских кредитов для домашних хозяйств.

Гранты для начала малого бизнеса, социального бизнеса. Именно малый бизнес в условиях кризисной реальности может видеть и удовлетворять возникающие новые потребности.