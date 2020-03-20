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Макей и Линкявичюс обсудили возвращение белорусов из Литвы и литовцев из Беларуси из-за коронавируса

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Макей и Линкявичюс обсудили возвращение белорусов из Литвы и литовцев из Беларуси из-за коронавируса

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в телефонном разговоре обсудил с главой литовского внешнеполитического ведомства Линасом Линкявичюсом возвращение белорусов из Литвы и литовцев из Беларуси из-за коронавируса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского МИД.

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны. «Основное внимание в ходе беседы было уделено вопросу оказания содействия возвращению белорусских граждан с территории Литвы в Беларусь и литовских граждан с территории Беларуси в Литву», — отметили в пресс-службе.

Владимир Макей выразил признательность литовскому правительству за оперативное решение проблемных вопросов, обозначенных белорусской стороной в течение последних дней. «Обсуждены также возможности увеличения пропускной способности белорусско-литовской границы для грузового автотранспорта», — добавили в МИД.

Министры договорились держать постоянный контакт, чтобы оперативно решать проблемы, возникающие в связи с кризисной ситуацией по коронавирусу.

https://www.belta.by/

 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в телефонном разговоре обсудил с главой литовского внешнеполитического ведомства Линасом Линкявичюсом...
 
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