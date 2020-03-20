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Осиповичский Рай ЦГЭ проводит ежедневную горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

С целью предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом CoV-2019, УЗ «Осиповичский Рай ЦГЭ» с 10.00-12.00 по тел. 26522 проводит ежедневную (в том числе в выходные и праздничные дни) горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции.

Осиповичский Рай ЦГЭ проводит ежедневную горячую линию по вопросам коронавирусной инфекции

 
 
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С целью предупреждения распространения инфекции, вызванной коронавирусом CoV-2019, УЗ «Осиповичский Рай ЦГЭ» с 10.00-12.00 по тел. 26522 проводит ежедневную (в том числе...
 
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