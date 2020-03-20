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ОффТОП: Подтверждено естественное происхождение нового коронавируса

20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Ученые опровергли предположения о том, что вирус мог быть произведен в лаборатории методами генной инженерии.

Статья группы исследователей из ведущих научных центров США, Австралии и Великобритании опубликована в журнале Nature Medicine.

Авторы публикации проанализировали результаты расшифровки генома нового коронавируса SARS-CoV-2 и пришли к твердому выводу, что вирус является продуктом естественного отбора. Тем самым они опровергли регулярно появляющиеся в СМИ и соцсетях конспирологические теории, слухи и предположения о том, что патоген искусственно создан в лаборатории с помощью методов генной инженерии.

Ученые проанализировали генетическую основу шиповидных белков вируса — выступов на его внешней поверхности, с помощью которых он проникает в клетки. В частности, исследователей интересовал рецептор-связывающий домен (RBD) — своего рода абордажный крюк, который выбрасывает вирус при захвате клетки. Анализ показал, что, благодаря произошедшим мутациям, у RBD шиповидных белков SARS-CoV-2 , в отличие от других коронавирусов, появилась способность эффективно «цепляться» за специфический рецептор ACE2, который присутствует на поверхности человеческих клеток. При этом для того, чтобы такой захват начал происходить, рецептор ACE2 тоже должен был претерпеть определенные генетические изменения. Это свидетельствует от том, что появление у SARS-CoV-2 способности заражать человека — результат естественного отбора.

Кроме того, молекулярная структура SARS-CoV-2 очень сильно отличается от структуры всех других известных коронавирусов, больше напоминая вирусы летучих мышей и панголинов.

Эта особенность также подтверждает естественное происхождение SARS-CoV-2, так как если бы кто-то целенаправленно стремился создать патоген, он конструировал бы его на основе уже известного возбудителя заболеваний у человека, отмечают исследователи.


 
 
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Ученые опровергли предположения о том, что вирус мог быть произведен в лаборатории методами генной инженерии.
 
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