Обзор кредитов: открытие бизнеса, развитие, покрытие кассового разрыва

Получение кредита для бизнеса часто напоминает бег с препятствиями: поиск выгодной ставки, сбор документов и доказательство банку целесообразности вложений. Однако финансовый рынок адаптируется, предлагая предпринимателям все более гибкие и специализированные продукты. Сегодня можно найти решения не только для открытия дела или покупки оборудования, но и для оперативного устранения кассовых разрывов. «Про бизнес» проанализировал представленные на сайтах банков актуальные кредитные программы для бизнеса по следующим направлениям: на открытие бизнеса, на инвестиции в основные средства и на покрытие кассового разрыва. В нашем обзоре собраны ключевые условия предоставления таких кредитов. Отметим, что предложения некоторых банков носят индивидуальный характер, и их точные параметры необходимо уточнять напрямую у финансового учреждения.
Покупка товаров, оплата услуг у партнеров банка. За счет программы кредитополучатель может купить товары и услуги по самой низкой на рынке ставке и получить начальный капитал для бизнес-старта
Валюта: BYN
Сумма определяется стоимостью товаров и услуг
Ставка: 11,86%
С 01.02.2026 ставка равна значению расчетной величины стандартного риска (РВСР) по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам, действующей на день перечисления кредитных средств. Сейчас это 13,06%
БНБ-Банк
Кредит «Стартер»
Финансовая поддержка начинающего бизнеса
Валюта: BYN
Сумма: до 7 000 BYN
Срок: до 12 месяцев
Ставка: 13,06%
Альфа Банк
Онлайн-кредит «На старт»
Кредит для начинающего бизнеса
Валюта: BYN
Сумма: от 1 000 до 15 000 BYN
Срок: 12, 24 или 36 месяцев
Ставка: 19,8%
Кредиты на развитие бизнеса: инвестиции в основные средства
Банк
Продукт
Цель
Сумма кредита, валюта, ставка, срок
Беларусбанк
Мост-экспресс только для малого и среднего бизнеса
Для текущей деятельности
Валюта: BYN
Сумма: до 25 тыс базовых величин
Срок: до 3 лет
Микро-Бизнес-Мост
Для инвестиционной и текущей деятельности
Специальное предложение банка «Поддержка регионального бизнеса»
Для покупки автотранспорта или оборудования
Валюта: BYN
Сумма: 10−20-кратный среднемесячный объем чистых поступлений на счета за последние 6 месяцев (минимум — 100 базовых величин, максимум — 25 тыс. базовых величин).
Срок: 3−5 лет.
Банк ВТБ
Инвестиционный премиум
На приобретение основных средств
Валюта: BYN, RUB, USD, EUR, CNY
Сумма: От RUB 1 млн до RUB 20 млн (по кредиту в USD, EUR, CNY)
От RUB 1 млн до RUB 100 млн (по кредиту в BYN, RUB)
Срок:до 36 или до 60 месяцев
Актив Плюс
На приобретение основных средств (коммерческий автотранспорт, коммерческая недвижимость, оборудование)
Валюта: BYN, RUB
Сумма: От 5 000 до 400 000 BYN
Срок: до 60 месяцев
Приорбанк
Бизнес-капитал
Приобретение основных средств (недвижимость, автотранспорт, оборудование и др.). Рефинансирование капитальных вложений на создание/приобретение основных средств
Валюта: BYN
Сумма: до 80% от стоимости объекта кредитования (до 500 000 BYN)
Срок: до 60 месяцев
Ставка: 11,8%
Бизнес-капитал +
Валюта: BYN
Сумма: до 100% стоимости объекта кредитования
Срок: до 84 месяцев
Белгазпромбанк
Кредит на приобретение основных фондов
Создание, приобретение основных фондов
Валюта: BYN, RUB, USD, CNY
Сумма: не ограничена
Срок: в BYN — до 35 месяцев, в других валютах — до 85 месяцев
Ставка:
для кредитов в BYN — от 13,06%
В CNY — от 10,9%
В RUB — от 19,0%
В USD — от 7,0%
Специальное предложение финансирования инвестиционных затрат «Инвестиционный кредит в долларах США»
Создание, приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных фондов, в т.ч. финансирование расходов на их приобретение
Валюта: USD
Сумма: не более USD 500,00 тыс.
Срок: до 7 лет
Ставка: 6,5% годовых — в первые 12 месяцев кредитования
8,0% годовых — в оставшийся период кредитования.
Специальное предложение финансирования инвестиционных затрат «Инвестиционный кредит в евро»
Валюта: EUR
Сумма: не более EUR 500,00 тыс.
Срок: до 7 лет
Ставка: 6,5% годовых — в первые 12 месяцев кредитования,
8,0% годовых — в оставшийся период кредитования
Для покрытия кассового разрыва можно использовать овердрафт-кредитование или кредиты, которые предоставляются банками на любые цели. Нужно оценить сложившуюся ситуацию: если нужны небольшие суммы на короткий срок — подойдет овердрафт, если нужны значительные средства на более долгий период — кредиты на любые цели.
Банк
Продукт
Цель
Сумма кредита, валюта, ставка, срок
Беларусбанк
Быстрый кредит — Овердрафт
Можно использовать для покрытия кассового разрыва
Валюта: BYN
Сумма: среднемесячный объем чистых поступлений на счета «Беларусбанка» за последние 3 месяца (минимум — 100 базовых величин, максимум — 25 тыс. базовых величин)
Срок: 3 года
Ставка: ставка РВСР, уменьшенная на 2 п.п. (около 11%)
Банк «Решение»
Овердрафтное кредитование
Устранение кассовых разрывов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности
Валюта: BYN
Сумма: до 25 000 базовых величин (не более 60% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев).
Срок: до 12 месяцев
Агентский
Устранение кассовых разрывов, возникающих в ходе осуществления клиентских платежей, оплаченных электронными деньгами «QIWIБел».
Валюта: BYN
Сумма: до 15 000 базовых величин
Срок: до 12 месяцев
ВТБ
Овердрафт Премиум
На финансирование текущих потребностей
Валюта: BYN, RUB, USD, EUR, СNY
Сумма: до RUB 100 млн (сумма кредита в BYN, RUB)
до RUB 20 млн (сумма кредита в USD, EUR, CNY)
Срок: до 12 месяцев со сроком транша 30/60/90 дней
Овердрафт Плюс
Валюта: BYN, RUB
Сумма: от 3 000 до 400 000 BYN
Срок: до 12 месяцев
Приорбанк
Бизнес-Экспресс
Финансирование текущей деятельности
Валюта: BYN
Сумма: до 500 000 BYN
Срок: до 18 месяцев
Ставка: 13,06%
Банк Дабрабыт
Овердрафт для бизнеса
Покрытие кассовых разрывов
Валюта: BYN
Сумма: от 4 000 BYN до 40% чистых поступлений на текущий счет
Срок: до 36 месяцев
Нео Банк Азия
Экспресс-кредит для бизнеса
Кратковременное восполнение кассовых разрывов
Валюта: BYN, RUB, USD, EUR
Сумма: до 25 000 базовых величин в эквиваленте
Срок: до 36 месяцев
Ставка: от 12,5%
БелВэб
Овердрафт под обороты торгового эквайринга
На покрытие кассовых разрывов
Валюта: BYN
Сумма: до 15 000 базовых величин (до 50% оборота по торговому эквайрингу)
Срок: до 12 месяцев
Выбор кредитного продукта для бизнеса — это не только поиск финансирования, но и стратегическое решение, которе влияет на развитие компании.
При выборе кредита важно учитывать не только ставку, но и сроки, валюту, целевое назначение, а также индивидуальные условия, которые могут быть предложены банком после детального рассмотрения заявки.
Чтобы подобрать кредит, необходимо:
1. Четко определить цель финансирования.
2. Сравнить предложения нескольких банков.
3. Обратить внимание на дополнительные услуги и требования.
4. Консультироваться напрямую с финансовыми учреждениями для уточнения деталей.
Правильно подобранный кредит может стать не просто источником средств, а мощным инструментом для достижения стратегических целей.
*Материал подготовлен на основе данных с официальных сайтов банков на январь 2026 года. Условия могут меняться. Рекомендуем уточнять актуальную информацию непосредственно в финансовых учреждениях.