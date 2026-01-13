Обзор кредитов: открытие бизнеса, развитие, покрытие кассового разрыва

Источник материала: ProBusiness





Получение кредита для бизнеса часто напоминает бег с препятствиями: поиск выгодной ставки, сбор документов и доказательство банку целесообразности вложений. Однако финансовый рынок адаптируется, предлагая предпринимателям все более гибкие и специализированные продукты. Сегодня можно найти решения не только для открытия дела или покупки оборудования, но и для оперативного устранения кассовых разрывов. «Про бизнес» проанализировал представленные на сайтах банков актуальные кредитные программы для бизнеса по следующим направлениям: на открытие бизнеса, на инвестиции в основные средства и на покрытие кассового разрыва. В нашем обзоре собраны ключевые условия предоставления таких кредитов. Отметим, что предложения некоторых банков носят индивидуальный характер, и их точные параметры необходимо уточнять напрямую у финансового учреждения.

Кредиты на открытие бизнеса

Банк Продукт Цель Сумма кредита, валюта, ставка, срок Беларусбанк Партнерская программа банка «Мост» Покупка товаров, оплата услуг у партнеров банка. За счет программы кредитополучатель может купить товары и услуги по самой низкой на рынке ставке и получить начальный капитал для бизнес-старта Валюта: BYN Сумма определяется стоимостью товаров и услуг Ставка: 11,86% С 01.02.2026 ставка равна значению расчетной величины стандартного риска (РВСР) по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам, действующей на день перечисления кредитных средств. Сейчас это 13,06% БНБ-Банк Кредит «Стартер» Финансовая поддержка начинающего бизнеса Валюта: BYN Сумма: до 7 000 BYN Срок: до 12 месяцев Ставка: 13,06% Альфа Банк Онлайн-кредит «На старт» Кредит для начинающего бизнеса Валюта: BYN Сумма: от 1 000 до 15 000 BYN Срок: 12, 24 или 36 месяцев Ставка: 19,8%

Кредиты на развитие бизнеса: инвестиции в основные средства

Банк Продукт Цель Сумма кредита, валюта, ставка, срок Беларусбанк Мост-экспресс только для малого и среднего бизнеса Для текущей деятельности Валюта: BYN Сумма: до 25 тыс базовых величин Срок: до 3 лет Микро-Бизнес-Мост Для инвестиционной и текущей деятельности Специальное предложение банка «Поддержка регионального бизнеса» Для покупки автотранспорта или оборудования Валюта: BYN Сумма: 10−20-кратный среднемесячный объем чистых поступлений на счета за последние 6 месяцев (минимум — 100 базовых величин, максимум — 25 тыс. базовых величин). Срок: 3−5 лет. Банк ВТБ Инвестиционный премиум На приобретение основных средств Валюта: BYN, RUB, USD, EUR, CNY Сумма: От RUB 1 млн до RUB 20 млн (по кредиту в USD, EUR, CNY) От RUB 1 млн до RUB 100 млн (по кредиту в BYN, RUB) Срок:до 36 или до 60 месяцев Актив Плюс На приобретение основных средств (коммерческий автотранспорт, коммерческая недвижимость, оборудование) Валюта: BYN, RUB Сумма: От 5 000 до 400 000 BYN Срок: до 60 месяцев Приорбанк Бизнес-капитал Приобретение основных средств (недвижимость, автотранспорт, оборудование и др.). Рефинансирование капитальных вложений на создание/приобретение основных средств Валюта: BYN Сумма: до 80% от стоимости объекта кредитования (до 500 000 BYN) Срок: до 60 месяцев Ставка: 11,8% Бизнес-капитал + Валюта: BYN Сумма: до 100% стоимости объекта кредитования Срок: до 84 месяцев Белгазпромбанк Кредит на приобретение основных фондов Создание, приобретение основных фондов Валюта: BYN, RUB, USD, CNY Сумма: не ограничена Срок: в BYN — до 35 месяцев, в других валютах — до 85 месяцев Ставка: для кредитов в BYN — от 13,06% В CNY — от 10,9% В RUB — от 19,0% В USD — от 7,0% Специальное предложение финансирования инвестиционных затрат «Инвестиционный кредит в долларах США» Создание, приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных фондов, в т.ч. финансирование расходов на их приобретение Валюта: USD Сумма: не более USD 500,00 тыс. Срок: до 7 лет Ставка: 6,5% годовых — в первые 12 месяцев кредитования

8,0% годовых — в оставшийся период кредитования. Специальное предложение финансирования инвестиционных затрат «Инвестиционный кредит в евро» Валюта: EUR Сумма: не более EUR 500,00 тыс. Срок: до 7 лет Ставка: 6,5% годовых — в первые 12 месяцев кредитования,

8,0% годовых — в оставшийся период кредитования Банк Дабрабыт Бизнес.Экспресс Приобретение основных средств Валюта: BYN Сумма: BYN 10 000 — 140 000 Срок: до 60 месяцев БелВэб Инвестиционный кредит Приобретение транспорта, оборудования, недвижимости Валюта: BYN, иностранная валюта Сумма: до 15 000 базовых величин Срок: до 5 лет

Кредиты для покрытия кассового разрыва

Для покрытия кассового разрыва можно использовать овердрафт-кредитование или кредиты, которые предоставляются банками на любые цели. Нужно оценить сложившуюся ситуацию: если нужны небольшие суммы на короткий срок — подойдет овердрафт, если нужны значительные средства на более долгий период — кредиты на любые цели.

Банк Продукт Цель Сумма кредита, валюта, ставка, срок Беларусбанк Быстрый кредит — Овердрафт Можно использовать для покрытия кассового разрыва Валюта: BYN Сумма: среднемесячный объем чистых поступлений на счета «Беларусбанка» за последние 3 месяца (минимум — 100 базовых величин, максимум — 25 тыс. базовых величин) Срок: 3 года Ставка: ставка РВСР, уменьшенная на 2 п.п. (около 11%) Банк «Решение» Овердрафтное кредитование Устранение кассовых разрывов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности Валюта: BYN Сумма: до 25 000 базовых величин (не более 60% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев). Срок: до 12 месяцев Агентский Устранение кассовых разрывов, возникающих в ходе осуществления клиентских платежей, оплаченных электронными деньгами «QIWIБел». Валюта: BYN Сумма: до 15 000 базовых величин Срок: до 12 месяцев ВТБ Овердрафт Премиум На финансирование текущих потребностей Валюта: BYN, RUB, USD, EUR, СNY Сумма: до RUB 100 млн (сумма кредита в BYN, RUB) до RUB 20 млн (сумма кредита в USD, EUR, CNY) Срок: до 12 месяцев со сроком транша 30/60/90 дней Овердрафт Плюс Валюта: BYN, RUB Сумма: от 3 000 до 400 000 BYN Срок: до 12 месяцев Приорбанк Бизнес-Экспресс Финансирование текущей деятельности Валюта: BYN Сумма: до 500 000 BYN Срок: до 18 месяцев Ставка: 13,06% Банк Дабрабыт Овердрафт для бизнеса Покрытие кассовых разрывов Валюта: BYN Сумма: от 4 000 BYN до 40% чистых поступлений на текущий счет Срок: до 36 месяцев Нео Банк Азия Экспресс-кредит для бизнеса Кратковременное восполнение кассовых разрывов Валюта: BYN, RUB, USD, EUR Сумма: до 25 000 базовых величин в эквиваленте Срок: до 36 месяцев Ставка: от 12,5% БелВэб Овердрафт под обороты торгового эквайринга На покрытие кассовых разрывов Валюта: BYN Сумма: до 15 000 базовых величин (до 50% оборота по торговому эквайрингу) Срок: до 12 месяцев

Выбор кредитного продукта для бизнеса — это не только поиск финансирования, но и стратегическое решение, которе влияет на развитие компании.

При выборе кредита важно учитывать не только ставку, но и сроки, валюту, целевое назначение, а также индивидуальные условия, которые могут быть предложены банком после детального рассмотрения заявки.

Чтобы подобрать кредит, необходимо:

1. Четко определить цель финансирования.

2. Сравнить предложения нескольких банков.

3. Обратить внимание на дополнительные услуги и требования.

4. Консультироваться напрямую с финансовыми учреждениями для уточнения деталей.

Правильно подобранный кредит может стать не просто источником средств, а мощным инструментом для достижения стратегических целей.