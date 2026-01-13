Обзор кредитов: открытие бизнеса, развитие, покрытие кассового разрыва

ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
13.01.2026 08:01  
Источник материала: ProBusiness


Получение кредита для бизнеса часто напоминает бег с препятствиями: поиск выгодной ставки, сбор документов и доказательство банку целесообразности вложений. Однако финансовый рынок адаптируется, предлагая предпринимателям все более гибкие и специализированные продукты. Сегодня можно найти решения не только для открытия дела или покупки оборудования, но и для оперативного устранения кассовых разрывов. «Про бизнес» проанализировал представленные на сайтах банков актуальные кредитные программы для бизнеса по следующим направлениям: на открытие бизнеса, на инвестиции в основные средства и на покрытие кассового разрыва. В нашем обзоре собраны ключевые условия предоставления таких кредитов. Отметим, что предложения некоторых банков носят индивидуальный характер, и их точные параметры необходимо уточнять напрямую у финансового учреждения.

Кредиты на открытие бизнеса

Банк

Продукт

Цель

Сумма кредита, валюта, ставка, срок

Беларусбанк

Партнерская программа банка «Мост»

Покупка товаров, оплата услуг у партнеров банка. За счет программы кредитополучатель может купить товары и услуги по самой низкой на рынке ставке и получить начальный капитал для бизнес-старта

Валюта: BYN

Сумма определяется стоимостью товаров и услуг

Ставка: 11,86%

С 01.02.2026 ставка равна значению расчетной величины стандартного риска (РВСР) по новым кредитам в национальной валюте, предоставленным юридическим лицам, действующей на день перечисления кредитных средств. Сейчас это 13,06%

БНБ-Банк

Кредит «Стартер»

Финансовая поддержка начинающего бизнеса

Валюта: BYN

Сумма: до 7 000 BYN

Срок: до 12 месяцев

Ставка: 13,06%

Альфа Банк

Онлайн-кредит «На старт»

Кредит для начинающего бизнеса

Валюта: BYN

Сумма: от 1 000 до 15 000 BYN

Срок: 12, 24 или 36 месяцев

Ставка: 19,8%

Кредиты на развитие бизнеса: инвестиции в основные средства

Банк

Продукт

Цель

Сумма кредита, валюта, ставка, срок

Беларусбанк

Мост-экспресс только для малого и среднего бизнеса

Для текущей деятельности

Валюта: BYN

Сумма: до 25 тыс базовых величин

Срок: до 3 лет

Микро-Бизнес-Мост

Для инвестиционной и текущей деятельности

Специальное предложение банка «Поддержка регионального бизнеса»

Для покупки автотранспорта или оборудования

Валюта: BYN

Сумма: 10−20-кратный среднемесячный объем чистых поступлений на счета за последние 6 месяцев (минимум — 100 базовых величин, максимум — 25 тыс. базовых величин).

Срок: 3−5 лет.

Банк ВТБ

Инвестиционный премиум

На приобретение основных средств

Валюта: BYN, RUB, USD, EUR, CNY

Сумма: От RUB 1 млн до RUB 20 млн (по кредиту в USD, EUR, CNY)

От RUB 1 млн до RUB 100 млн (по кредиту в BYN, RUB)

Срок:до 36 или до 60 месяцев

Актив Плюс

На приобретение основных средств (коммерческий автотранспорт, коммерческая недвижимость, оборудование)

Валюта: BYN, RUB

Сумма: От 5 000 до 400 000 BYN

Срок: до 60 месяцев

Приорбанк

Бизнес-капитал

Приобретение основных средств (недвижимость, автотранспорт, оборудование и др.). Рефинансирование капитальных вложений на создание/приобретение основных средств

Валюта: BYN

Сумма: до 80% от стоимости объекта кредитования (до 500 000 BYN)

Срок: до 60 месяцев

Ставка: 11,8%

Бизнес-капитал +

Валюта: BYN

Сумма: до 100% стоимости объекта кредитования

Срок: до 84 месяцев

Белгазпромбанк

Кредит на приобретение основных фондов

Создание, приобретение основных фондов

Валюта: BYN, RUB, USD, CNY

Сумма: не ограничена

Срок: в BYN — до 35 месяцев, в других валютах — до 85 месяцев

Ставка:

для кредитов в BYN — от 13,06%

В CNY — от 10,9%

В RUB — от 19,0%

В USD — от 7,0%

Специальное предложение финансирования инвестиционных затрат «Инвестиционный кредит в долларах США»

Создание, приобретение, реконструкция, модернизация, ремонт основных фондов, в т.ч. финансирование расходов на их приобретение

Валюта: USD

Сумма: не более USD 500,00 тыс.

Срок: до 7 лет

Ставка: 6,5% годовых — в первые 12 месяцев кредитования
8,0% годовых — в оставшийся период кредитования.

Специальное предложение финансирования инвестиционных затрат «Инвестиционный кредит в евро»

Валюта: EUR

Сумма: не более EUR 500,00 тыс.

Срок: до 7 лет

Ставка: 6,5% годовых — в первые 12 месяцев кредитования,
8,0% годовых — в оставшийся период кредитования

Банк Дабрабыт

Бизнес.Экспресс

Приобретение основных средств

Валюта: BYN

Сумма: BYN 10 000 — 140 000

Срок: до 60 месяцев

БелВэб

Инвестиционный кредит

Приобретение транспорта, оборудования, недвижимости

Валюта: BYN, иностранная валюта

Сумма: до 15 000 базовых величин

Срок: до 5 лет

Кредиты для покрытия кассового разрыва

Для покрытия кассового разрыва можно использовать овердрафт-кредитование или кредиты, которые предоставляются банками на любые цели. Нужно оценить сложившуюся ситуацию: если нужны небольшие суммы на короткий срок — подойдет овердрафт, если нужны значительные средства на более долгий период — кредиты на любые цели.

Банк

Продукт

Цель

Сумма кредита, валюта, ставка, срок

Беларусбанк

Быстрый кредит — Овердрафт

Можно использовать для покрытия кассового разрыва

Валюта: BYN

Сумма: среднемесячный объем чистых поступлений на счета «Беларусбанка» за последние 3 месяца (минимум — 100 базовых величин, максимум — 25 тыс. базовых величин)

Срок: 3 года

Ставка: ставка РВСР, уменьшенная на 2 п.п. (около 11%)

Банк «Решение»

Овердрафтное кредитование

Устранение кассовых разрывов, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности

Валюта: BYN

Сумма: до 25 000 базовых величин (не более 60% от среднемесячных поступлений за последние 12 месяцев).

Срок: до 12 месяцев

Агентский

Устранение кассовых разрывов, возникающих в ходе осуществления клиентских платежей, оплаченных электронными деньгами «QIWIБел».

Валюта: BYN

Сумма: до 15 000 базовых величин

Срок: до 12 месяцев

ВТБ

Овердрафт Премиум

На финансирование текущих потребностей

Валюта: BYN, RUB, USD, EUR, СNY

Сумма: до RUB 100 млн (сумма кредита в BYN, RUB)

до RUB 20 млн (сумма кредита в USD, EUR, CNY)

Срок: до 12 месяцев со сроком транша 30/60/90 дней

Овердрафт Плюс

Валюта: BYN, RUB

Сумма: от 3 000 до 400 000 BYN

Срок: до 12 месяцев

Приорбанк

Бизнес-Экспресс

Финансирование текущей деятельности

Валюта: BYN

Сумма: до 500 000 BYN

Срок: до 18 месяцев

Ставка: 13,06%

Банк Дабрабыт

Овердрафт для бизнеса

Покрытие кассовых разрывов

Валюта: BYN

Сумма: от 4 000 BYN до 40% чистых поступлений на текущий счет

Срок: до 36 месяцев

Нео Банк Азия

Экспресс-кредит для бизнеса

Кратковременное восполнение кассовых разрывов

Валюта: BYN, RUB, USD, EUR

Сумма: до 25 000 базовых величин в эквиваленте

Срок: до 36 месяцев

Ставка: от 12,5%

БелВэб

Овердрафт под обороты торгового эквайринга

На покрытие кассовых разрывов

Валюта: BYN

Сумма: до 15 000 базовых величин (до 50% оборота по торговому эквайрингу)

Срок: до 12 месяцев

 

Выбор кредитного продукта для бизнеса — это не только поиск финансирования, но и стратегическое решение, которе влияет на развитие компании. 

При выборе кредита важно учитывать не только ставку, но и сроки, валюту, целевое назначение, а также индивидуальные условия, которые могут быть предложены банком после детального рассмотрения заявки.

Чтобы подобрать кредит, необходимо:
1. Четко определить цель финансирования.
2. Сравнить предложения нескольких банков.
3. Обратить внимание на дополнительные услуги и требования.
4. Консультироваться напрямую с финансовыми учреждениями для уточнения деталей.

Правильно подобранный кредит может стать не просто источником средств, а мощным инструментом для достижения стратегических целей.

*Материал подготовлен на основе данных с официальных сайтов банков на январь 2026 года. Условия могут меняться. Рекомендуем уточнять актуальную информацию непосредственно в финансовых учреждениях.

