Источник материала: Tut.by

Предприятие «Элема» временно уходит на карантин. Торговля будет работать без изменений, рассказали в компании.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В целях сохранения здоровья работников и с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки мы приняли решение, что сотрудники производства будут переведены на режим работы 2/3. То есть у них сохраняется 2/3 тарифного оклада. Это не отпуск, но мы не требуем от работников нахождения на рабочих местах. У нас есть сырье, но мы швейное предприятие и многие материалы получаем из Европы, и пока нет определенности с тем, будут ли они поступать вовремя, согласно ранее утвержденному графику. Если мы поймем, что с этим вопросов не возникнет, то отменим приказ досрочно, — прокомментировал директор предприятия Анатолий Венедиктов.

Пока планируется, что работники производства смогут быть дома с 23 марта по 4 апреля. Торговля продукции «Элема» будет работать без изменений. Тем, кто будет пользоваться интернет-магазином, товар будут привозить домой. На предприятии объяснили, что это подразделение компании они специально усилили.

Напомним, что сегодня из-за коронавируса все пять стран — соседок Беларуси закрыли границы для иностранцев. Грузовых перевозок закрытие границы не коснется , водителям и членам экипажа медики будут делать тесты на коронавирус в санитарно-карантинных пунктах.