ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Предприятие «Элема» временно уходит на карантин, торговля будет работать без изменений

20.03.2020 17:34 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Предприятие «Элема» временно уходит на карантин. Торговля будет работать без изменений, рассказали в компании.


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— В целях сохранения здоровья работников и с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки мы приняли решение, что сотрудники производства будут переведены на режим работы 2/3. То есть у них сохраняется 2/3 тарифного оклада. Это не отпуск, но мы не требуем от работников нахождения на рабочих местах. У нас есть сырье, но мы швейное предприятие и многие материалы получаем из Европы, и пока нет определенности с тем, будут ли они поступать вовремя, согласно ранее утвержденному графику. Если мы поймем, что с этим вопросов не возникнет, то отменим приказ досрочно, — прокомментировал директор предприятия Анатолий Венедиктов.

Пока планируется, что работники производства смогут быть дома с 23 марта по 4 апреля. Торговля продукции «Элема» будет работать без изменений. Тем, кто будет пользоваться интернет-магазином, товар будут привозить домой. На предприятии объяснили, что это подразделение компании они специально усилили.

Напомним, что сегодня из-за коронавируса все пять стран — соседок Беларуси закрыли границы для иностранцев. Грузовых перевозок закрытие границы не коснется, водителям и членам экипажа медики будут делать тесты на коронавирус в санитарно-карантинных пунктах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Предприятие «Элема» временно уходит на карантин. Торговля будет работать без изменений.
 
Новости дня
Новости
 
Случайно получилось: кажется, в Беларуси неблагоприятные для коронавируса условия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

19.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика