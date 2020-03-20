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Во Франции нарушителей карантина начали отправлять под стражу. Уже выписано штрафов на сумму в 2,4 млн евро

20.03.2020 17:40 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Франции начали применять меру в виде удержания под стражей для злостных нарушителей карантина, сообщают ряд СМИ в пятницу, 20 марта, сообщает RFI.


Фото: Reuters

Силы правопорядка во Франции начали применять более жесткие меры к нарушителям на третий день карантина. По данным Le Parisien, по меньшей мере пять человек, отказавшихся соблюдать карантин, задержали в департаментах Сен-Сен-Дени и Па-де-Кале.

Им вменяют угрозу для жизни окружающих. По этой статье предусмотрено до года лишения свободы и 15 тысяч евро штрафа. Всех задержанных ранее уже штрафовали за выход из дома без уважительной причины.

По информации BFM TV, полиция выписала уже 18 тысяч штрафов на сумму в 2,4 млн евро. И это не считая штрафов, выписанных жандармами. Штраф может быть увеличен со 135 до 375 евро в случае невыплаты в установленный срок. Изначально штраф составлял 38 евро.

Досрочно освободят заключенных

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила в пятницу, 20 марта, о том, что работает над вопросом досрочного освобождения из тюрем заключенных с болезнями и тех, у кого срок подходит к концу. По словам министра, это будет сделано в рамках закона о «чрезвычайном санитарном положении».

Кроме того, министр рассказала о решении не отправлять в тюрьму тех, кого приговорили к «небольшим срокам заключения». Она объяснила это нежеланием переполнять тюрьмы в ситуации санитарного кризиса. Тем не менее, госпожа министр отвергла идею всеобщей амнистии, так как «необходимо сохранить безопасность общества».

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон признал, что слишком много французов не восприняли всерьез объявленные меры по борьбе с распространением коронавируса. По последним данным, во Франции почти 11 тысяч выявленных случаев заражения. 372 человека с коронавирусом умерли.

 
 
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