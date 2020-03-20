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По данным Минздрава Беларуси,
20.03.2020 — Новости о Коронавирусе | Кричевская жизнь
Источник материала: Кричевская жизнь
По данным Минздрава Беларуси, на утро 18 марта только 9 пациентов имели клинические признаки COVID-19, то есть являлись больными. Еще 37 имеют положительные тесты, но без проявлений болезни, пятеро поправились и выписаны домой. У троих человек тесты показывают отсутствие вируса, они считаются выздоровевшими и ждут повторных лабораторных исследований.
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По данным Минздрава Беларуси, на утро 18 марта только 9 пациентов имели клинические признаки COVID-19, то есть являлись больными. Еще
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