Источник материала: Кричевская жизнь

По данным Минздрава Беларуси, на утро 18 марта только 9 пациентов имели клинические признаки COVID-19, то есть являлись больными. Еще 37 имеют положительные тес­ты, но без проявлений болезни, пятеро поправились и выписаны домой. У троих человек тесты показывают отсутствие вируса, они считаются выздоровевшими и ждут повторных лабораторных исследований.

За все время среди заболевших было 17 завозных случаев. Сейчас 1960 человек находятся под медицинским наблюдением, 2,7 тысячи приехавших из неблагополучных по коронавирусу стран двухнедельное обследование уже прошли.

Число случаев коронавирусной инфекции по миру превысило 200 тысяч, более 82 тысяч человек выздоровело, около 8 тысяч умерло. В России число заболевших – 147; в Украине – 14 случаев, два – с летальным исходом. В Европейском регионе сложнее всего в Италии – более 31 тысячи заболевших (2,5 тысячи умерли, 2,9 тысячи выздоровели). Китай, Италия и Иран остаются наиболее пострадавшими от инфекции странами в мире.