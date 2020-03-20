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США готовят санкции против России за дестабилизацию рынка нефти

20.03.2020 15:11 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Администрация США намерена вмешаться в нефтяной спор России и Саудовской Аравии, обрушивший цену барреля в два раза за три недели.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме, в связи с дестабилизацией рынка нефти Вашингтон рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ, пишет finanz.ru.

Масштаб, потенциальные мишени и условия новых ограничительных мер пока неясны, говорит источник WSJ. В марте, напомним, Минфин США поместил в санкционных список две трейдинговые «дочки» «Роснефти» - Rosnetf Trading SA TNK Trading SA. Зарегистрированные в Швейцарии компании, по американским данным, занимались торговлей венесуэльской нефтью в обход санкционного режима в отношении правительства Николаса Мадуро.

США следует ввести нефтяное эмбарго против стран, искажающих мировой энергорынок с целью «выбить почву из под ног» американских сланцевых добытчиков, призывает в письме к президенту Дональду Трампу сенатор-республиканец Кевин Крамер. Речь идет как о России, так и о странах ОПЕК, включая Саудовскую Аравию и Ирак, пишет он.

Но с Саудовской Аравией Вашингтон надеется договориться дипломатическим путем, говорят источники WSJ. США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объемам добычи и отказаться от планов двузначных скидок, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов (24,6 доллара за баррель Brent), а десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.

Администрация Трампа намерена выйти на контакт с саудитами по линии Госдепартамента, а также напрямую - с помощью чиновников Совета национальной безопасности.

Также рассматриваются более долгосрочные стратегии, в частности, сотрудничество с Саудовской Аравией с целью не допустить возобновления ее союза с Россией.

Напомним, 6 марта Россия шокировала нефтяных министров ОПЕК отказом сокращать добычу в связи с падением мирового спроса из-за эпидемии коронавируса. 4-дневные переговоры ОПЕК+ в Вене закончились развалом «нефтяного союза», в рамках которого РФ и Саудовская Аравия с конца 2016 года совместно ограничивали добычу, не допуская избытка и поддерживая цены.

Еще бОльшим шоком стал ответ Саудовской Аравии, которая объявила о планах на треть нарастить добычу (с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки), в 1,5 раза увеличить экспорт (с 7 до 10 млн баррелей в день) и ввела беспрецедентные скидки на свои поставки - 6 долларов за баррель для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы.

 
 
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Администрация США намерена вмешаться в нефтяной спор России и Саудовской Аравии, обрушивший цену барреля в два раза за три недели.
 
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