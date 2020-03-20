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В Беларуси начали страховать от коронавируса: выгоднее всего тем, кто умрёт

20.03.2020 15:05 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В соцсетях заметили, что в Беларуси отныне можно застраховаться от заражения новым типом коронавируса. Например, такое предложение в газетах рекламирует «Белгосстрах». Такая информация есть и на сайте компании.

«Уважаемые жители города Шклова и Шкловской области! – пишут в газетном объявлении. –Представительство «Белгосстраха» по Шкловскому району сообщает, что с 16 марта 2020 года можно застраховаться от коронавирусной инфекции.

Застрахованное лицо – любое физическое лицо. Страховая сумма – от трех тысяч рублей. Взнос – 1% от страховой. Выплата в случае болезни до 21 дня – 15% от страховой суммы, свыше 21 дня болезни – 20%, смерти – 100%».

К моменту, когда мы публикуем материал, за все время эпидемии в мире COVID-19 обнаружен у 246 275 человек, погибли почти десять тысяч человек, излечились 86 тысяч. В Беларуси, по последнему отчету Минздрава, диагноз подтвержден у 69 пациентов.

 
 
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В соцсетях заметили, что в Беларуси отныне можно застраховаться от заражения новым типом коронавируса. Например, такое предложение в газетах...
 
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